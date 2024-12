Julián Álvarez revela las razones detrás de su sorpresivo cambio al Atlético de Madrid

El delantero argentino Julián Álvarez ha tenido un recorrido notable en los últimos años, destacándose en el fútbol internacional. Tras su paso por River Plate, se unió al Manchester City, donde se consolidó como un jugador clave en la Selección Argentina y tuvo un papel importante en la conquista del Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, su relación con el entrenador Pep Guardiola fue compleja, ya que a menudo se sintió como la segunda opción detrás de Erling Haaland. Esto lo llevó a tomar la decisión de cambiar de equipo y unirse al Atlético de Madrid.

Trayectoria en el Manchester City

Durante su tiempo en el Manchester City, Julián Álvarez disputó un total de 103 partidos, en los cuales anotó 36 goles y proporcionó 18 asistencias. A pesar de su contribución al equipo, el delantero argentino sentía que no era valorado en su totalidad por Pep Guardiola. En una reciente entrevista, Álvarez compartió que su salida del club inglés fue amistosa, destacando una conversación positiva con el entrenador: “Entre las últimas cosas que hablamos con Pep, me agradeció por el tiempo que estuve y no hacer nunca ningún problema. Siempre estuve a disposición y ayudé al equipo. Ganamos muchos títulos juntos”.

Además, Álvarez reconoció la influencia de Guardiola en su desarrollo como futbolista, mencionando: “Pep todos los días me animaba a ser mejor y a estar en todos los detalles. Aprendí muchas cosas tácticamente: cómo moverme, cómo buscar los espacios. Los primeros días no daba el 100%, daba el 120% para demostrar y que ellos vieran mi deseo de estar ahí”.

La decisión de unirse al Atlético de Madrid

La decisión de Julián Álvarez de unirse al Atlético de Madrid fue influenciada por el entrenador Diego Simeone. En una entrevista con Diario Marca, Álvarez reveló que Simeone utilizó una estrategia persuasiva para convencerlo de dejar el Manchester City. El Cholo le prometió que podría alcanzar su mejor versión en el campo de juego, lo que resultó ser un factor motivador significativo para el delantero argentino.

Desde su llegada al Atlético de Madrid, Álvarez ha tenido un impacto notable, participando en 26 partidos, anotando 12 goles y brindando 2 asistencias. Su rendimiento ha sido crucial para que el equipo se mantenga como líder en LaLiga. Además, su integración en el equipo se ha visto facilitada por la presencia de otros jugadores argentinos, como Musso, Molina, Lucero, De Paul, Correa y Simeone, lo que ha contribuido a su adaptación en el nuevo entorno.