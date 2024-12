Pedro Troglio asume como nuevo entrenador del Instituto de Córdoba junto a Claudio Caniggia

El Instituto de Córdoba ha presentado oficialmente a Pedro Troglio como su nuevo entrenador, quien ha firmado un contrato por un año. En la primera conferencia de prensa del director técnico, la atención se centró en una figura destacada que llegó junto a él: Claudio Paul Caniggia. El técnico de 59 años explicó la importancia del Pájaro en su regreso al fútbol argentino, afirmando: “Vine porque fue el más rápido que me activó. Me llamó Caniggia el viernes y dijo que esta posibilidad era concreta. Me llamaron el domingo, hablé con ellos y dieron el OK enseguida”.

El papel de Claudio Caniggia

En la misma línea, Caniggia, amigo cercano y colaborador de Troglio, destacó su rol en la llegada del entrenador a Alta Córdoba. “Él es el técnico, yo soy amigo. No me gusta la palabra ‘representante’, prefiero decir intermediario entre las partes. Contribuí simplemente a acelerar las cosas”, expresó en un diálogo con Noticiero Doce.

El Pájaro continuó: “Fui el nexo entre las dos partes. Cuando supe que estaban buscando, nombré a Pedro, sabía de su entusiasmo y de su querer volver a Argentina. Me pareció bueno ofrecerlo, sé cómo trabaja”. Además, destacó la agilidad de Juan Manuel Cavagliatto y Federico Bessone, quienes fueron muy rápidos y convincentes en las negociaciones para cerrar el acuerdo con Troglio.

Motivos del regreso a Argentina

Troglio, quien recientemente estuvo al mando de Olimpia de Honduras, explicó los motivos que lo sedujeron para aceptar este nuevo desafío. “La verdad es que tenía necesidad de volver a mi país. Estaba cómodo donde estaba, pero quería Argentina. Casualidad, tiempo atrás hablábamos con Caniggia sobre dirigir varios equipos, habíamos puesto esos equipos y veíamos que estaban ordenados, organizados, prendidos ahí, peleando arriba”, comentó.

El nuevo entrenador del Instituto también mencionó: “No dijeron ‘lo vamos a pensar’. Además, me gustó que juega todos los partidos con 35 o 40 mil personas. Siempre estuvo en Primera, volvió hace años. Tiene muchos jóvenes de buen nivel para trabajar. Ha hecho una buena campaña, está ahí viendo si puede meterse en la Copa. La ciudad es linda, Córdoba, también”.

Detalles del contrato y la pretemporada

A través de su cuenta oficial en X (anteriormente Twitter), el Instituto comunicó la llegada del nuevo director técnico. “La Comisión Directiva comunica que el DT es Gloria. Oriundo de Luján, el entrenador tiene una extensa trayectoria y viene de Honduras. Su vínculo como director comenzará a trabajar con el plantel profesional el próximo 2 de enero”.

El primer partido del equipo está programado para el 18 de enero. Como parte de la pretemporada planificada, el Instituto enfrentará a Montevideo Wanderers en Uruguay. Mientras que el 21 de enero, el equipo cordobés se medirá ante Defensor Sporting también en suelo uruguayo. Por otro lado, el debut de Troglio está programado para el 26 de enero, cuando dirigirá frente a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Monumental.