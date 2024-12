Emotiva despedida de Monserrat Álvarez en “Contigo en la mañana” de Chilevisión

El matinal de Chilevisión, “Contigo en la mañana”, vivió un emotivo momento de despedida cuando su conductora, Monserrat Álvarez, anunció su renuncia al canal tras seis años de trabajo. Su compañero, Julio César Rodríguez, fue quien inició la ceremonia de despedida, expresando su aprecio y la dificultad de esta separación.



Despedida emotiva en el matinal

“No quiero usar la palabra triste ni despedida”, comenzó diciendo Julio César Rodríguez minutos después del mediodía, marcando el inicio de un momento significativo para el equipo del programa. Monserrat Álvarez dejó claro que su decisión de dejar el canal es el comienzo de una nueva etapa profesional.

“Tantos momentos que hemos vivido desde que llegamos juntitos a conducir este programa desde marzo de 2019, es difícil esta despedida para el equipo, para todos, qué decirte, te queremos mucho, sabemos que es un hasta pronto”, continuó Rodríguez con evidente emoción.

Reflexiones de Monserrat Álvarez

En su turno, Monserrat Álvarez compartió sus sentimientos sobre su tiempo en el programa, afirmando que “ha sido una experiencia increíble”. Destacó que durante estos seis años, el programa se mantuvo como líder en su franja horaria, y agradeció al público por su apoyo: “lo primero antes de seguir hablando de mi experiencia es darle gracias al público, porque por el cariño de ustedes ahí todo cobra sentido”.

La periodista también reflexionó sobre la exigencia que implicó su rol en la conducción del matinal. “Para mí en el ámbito profesional el matinal ha sido impresionante, yo trabajaba en prensa y jamás dimensioné que iba a ser tan exigente, quizá he estudiado como nunca había estudiado porque aquí son cinco horas de improvisación, fue súper bueno para mí la exigencia que implicó”, aseguró.

Momentos de cariño y reconocimiento

A medida que avanzaba la despedida, cada miembro del equipo tuvo la oportunidad de expresar sus palabras hacia Monserrat Álvarez. Como gesto de cariño, le regalaron el micrófono del programa para que lo lleve a su nuevo canal, así como una fotografía del equipo en “el último carretito que tuvimos en la casa de Gino (Costa)”.

“Todo lo que han dicho mis compañeros, creo que se quedan cortos. Te queremos mucho y te vamos a extrañar mucho”, cerró Julio César Rodríguez entre lágrimas, mientras abrazaba a la periodista.

Finalmente, Monserrat Álvarez, también visiblemente emocionada, comentó: “nos encontraremos, con muchos he trabajado antes, quién sabe si volvemos a trabajar juntos, te agradezco mucho Julio haber trabajado juntos, lo que más aprendí de ti es la energía permanente para trabajar, muchas veces cuando yo estaba cansada tú me apañabas, tú me tirabas pa arriba con tu energía, ha sido un aprendizaje increíble”.

La despedida de Monserrat Álvarez marca el cierre de un capítulo significativo en su carrera y en la historia del matinal, dejando un legado de trabajo y camaradería en el equipo.