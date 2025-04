Justin Bieber en el centro de la polémica: ¿en crisis personal tras extrañas publicaciones y preocupaciones de Hailey?

Justin Bieber ha captado la atención de sus seguidores recientemente debido a su comportamiento errático y a las publicaciones inusuales que ha compartido en sus redes sociales. En uno de sus videos más recientes, el cantante de 31 años presenta una apariencia que ha generado preocupación entre sus fans. Esto ha llevado a muchos cibernautas a especular sobre la posibilidad de que el artista esté bajo los efectos de sustancias, aunque hasta el momento no se ha confirmado esta información.

Preocupación por el estado de salud de Justin Bieber

Según un informe publicado por Daily Mail World News, una fuente cercana a la pareja ha revelado que Hailey Bieber ha tomado medidas para buscar ayuda debido a la situación de su esposo. Se ha informado que Hailey acudió a la iglesia con el fin de pedir apoyo por el estado de salud de Justin.

La fuente anónima compartió detalles sobre el estado mental de Justin, afirmando: “Justin está en una espiral, está maníaco, no duerme, apenas come, envía mensajes frenéticos a mitad de la noche. Muchas veces no tiene sentido lo que dice, pero él está convencido de que sí lo tiene. No se da cuenta de cuánto necesita ayuda y todos a su alrededor están realmente preocupados”.

Este testimonio ha generado un aumento en la preocupación entre los seguidores de Justin, quienes han estado atentos a su bienestar. La situación ha sido objeto de discusión en diversas plataformas, donde los fans expresan su apoyo y preocupación por el artista.

Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial por parte de Justin Bieber o su equipo sobre su estado de salud, lo que ha dejado a muchos en la incertidumbre sobre su situación actual.