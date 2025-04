Kathy Orellana revela su transformación tras dejar el alcohol y retomar su vida familiar en Primer Plano

A través de una entrevista en vivo, Kathy Orellana reveló su notable transformación en el programa Primer Plano, tras haber dejado el alcohol. La ex figura de Rojo y Fama contra Fama compartió detalles sobre su nueva vida en Rancagua, en la región de O’Higgins, donde a sus 42 años ha logrado recuperar a su hijo Facundo. “A la gente le daba mucha pena verme en ese estado que estaba. No me siento orgullosa ni me avergüenza (…) esto me ha enseñado a ser la mujer que hoy día me siento. Después de haberlo perdido todo, ¿a qué le vas a temer?”, expresó Kathy Orellana durante su aparición en el estudio de Chilevisión.

El proceso de recuperación de Kathy Orellana

En la misma entrevista, Kathy Orellana describió cómo logró dejar el alcohol, un proceso que comenzó tras un encuentro espiritual significativo en su vida. “Me acuerdo que estaba alcoholizada. Tiritaba y tenía una caja de vino y recuerdo que me arrodillé al ‘Señor’ y le dije ‘ya no puedo más'”, relató la cantante. Este momento de rendición fue crucial para su recuperación, ya que, según ella, fue en ese instante cuando comprendió que su lucha no solo era contra el alcoholismo, sino también una cuestión de su relación con Dios y el abandono que sentía hacia sí misma. “Cuando me quedé completamente sola, ahí entendí de que nunca se trató de mi alcoholismo (…) pude entender que siempre se trató de mi relación con Dios y el abandono que tenía conmigo misma”, añadió.

Un nuevo comienzo y éxito empresarial

Además de su recuperación personal, Kathy Orellana mencionó que actualmente se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, tanto a nivel personal como profesional. Ha incursionado en el mundo empresarial y se ha convertido en generadora de contenido para adultos. “Es un negocio súper bueno. Creo que a cualquier mujer le gustaría hacerlo”, comentó sobre su participación en la plataforma para adultos Arsmate. La ex cantante de Rojo se siente satisfecha con su nueva dirección y enfatizó que está disfrutando de su vida en este nuevo capítulo. “Estoy en uno de mis mejores momentos como mujer”, concluyó Kathy Orellana.