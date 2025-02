La esperada segunda temporada de ‘The Last of Us’ se estrena el 13 de abril en Max

La segunda parte de la serie de Max ‘The Last of Us’ se estrenará el 13 de abril, según anunció la compañía en sus redes sociales.

Detalles sobre la serie

La serie, que ha sido galardonada con ocho premios Emmy, está protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey. La trama sigue el viaje de Joel y la joven Ellie, quienes, a pesar de no tener lazos familiares, desarrollan una relación cercana mientras atraviesan un Estados Unidos devastado, enfrentándose a diversos enemigos y criaturas letales.

Argumento de la temporada dos

La segunda temporada continuará la narrativa de la secuela del videojuego de PlayStation, titulado ‘The Last of Us: Part II’. La historia retoma la vida de los protagonistas cinco años después de los eventos de la primera temporada, mientras se enfrentan a nuevos desafíos, incluyendo más hongos y zombis.

Reparto y nuevos personajes

En esta nueva entrega, se incorporarán nuevos actores al elenco, entre los que se encuentran Kaitlyn Dever de ‘Booksmart’, Isabela Merced de ‘Alien: Romulus’, Danny Ramirez de ‘Captain America: Brave New World’ y Young Mazino de ‘Beef’. Además, Catherine O’Hara hará una aparición como estrella invitada, aunque su papel específico aún no ha sido revelado.

Éxito de la primera temporada

El episodio final de la primera temporada, que se emitió en marzo de 2023, atrajo a 8,2 millones de espectadores en Max y en transmisiones lineales, según datos de Nielsen y de Warner. Fuera de Estados Unidos, la serie se convirtió en la más vista en la historia de Max en Europa y América Latina durante 2023.

Rumores sobre una tercera temporada

Aunque no se ha confirmado oficialmente si ‘The Last of Us’ tendrá una tercera temporada, los rumores entre los fanáticos en redes sociales sugieren que es probable que se produzca. Se especula que las grabaciones podrían comenzar en Vancouver, Canadá.

Tráiler de la segunda temporada

El tráiler de la segunda temporada ha sido lanzado, generando expectativas entre los seguidores de la serie.