Laura Prieto recuerda su inesperada anécdota con Luis Miguel en un concierto inolvidable

Una anécdota inesperada que revela el lado más personal de la estrella y su conexión con la modelo uruguaya.

Laura Prieto, conocida por su participación en los programas juveniles “Calle 7” y “Yingo”, ha logrado consolidarse como una figura reconocida en el ámbito del entretenimiento en Chile. Su carrera dio un giro significativo cuando participó en el reality show de Mega titulado “Resistiré”, que se emitió en el año 2019. Además de su trayectoria en televisión, Prieto ha desarrollado una carrera como modelo internacional, lo que le ha permitido vivir diversas experiencias en su vida personal y profesional.

En una reciente entrevista con Súbela Radio, Laura Prieto compartió una anécdota relacionada con el famoso cantante mexicano Luis Miguel. En ese momento, la uruguaya recordó que su novio de la época, quien no era una figura pública, la invitó a un concierto de Luis Miguel. Prieto mencionó que, a pesar de que nunca había sido fanática del artista, decidió asistir al evento. “Hace poquito había llegado a Chile, tenía como 18, yo era modelo internacional. Con mi pareja de ese entonces estábamos de aniversario y a él se le ocurrió llevarme al concierto de Luis Miguel, y a mí nunca me ha gustado Luis Miguel”, relató.

Durante el recital, Laura Prieto y su novio se encontraban en primera fila, lo que no impidió que Luis Miguel comenzara a cantarle directamente a ella. Prieto comentó: “Esto no es que yo haya sido la gran cosa, parece que el caballero lo solía hacer en todos sus shows. Y las chiquillas me decían, ‘ahora se va a acercar un security y te va a pedir tu teléfono’ y yo me pelé po'”. Esta interacción generó un momento memorable para la modelo, quien también recordó que recibió un mensaje de audio del cantante que decía: “Me encantaría que me acompañes a Viña, a mi concierto, podemos ir a cenar, pasar la noche juntos, no sé qué”.

Sin embargo, Laura Prieto decidió no aceptar la invitación de Luis Miguel, argumentando que no supo qué decir en ese momento debido a su corta edad. La anécdota refleja no solo su experiencia en el mundo del espectáculo, sino también la interacción inesperada con una de las figuras más icónicas de la música latina.