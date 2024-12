Luis Jara recuerda a su padre en emotiva conversación con Diana Bolocco

Recientemente, Luis Jara fue uno de los invitados en la última emisión del programa ‘Podemos Hablar’, donde mantuvo un diálogo exclusivo con Diana Bolocco sobre diversos aspectos de su vida personal y profesional. Durante la conversación, el cantante recordó a su padre, un tema que generó una profunda reflexión en el artista.

Recuerdos de su participación en ‘Martes 13’

En el transcurso de la charla, Luis Jara rememoró su destacada participación en el programa ‘Martes 13’, donde tuvo la oportunidad de ganar un concurso de canto. Este triunfo le permitió recibir un premio de 40 mil pesos, con el cual viajó a Buenos Aires para grabar un disco. Al regresar a Chile, trajo consigo 200 ejemplares del álbum, y fue su padre quien lo asistió en la distribución de estos en el país.

La emoción al recordar a su padre

La emoción de Luis Jara se hizo evidente al hablar de su padre. El artista expresó: “Me faltó tiempo para disfrutarlo. Me faltaron unas copitas con él”, mostrando así la conexión emocional que aún siente. Continuó relatando que, en sus primeros años, no tuvo una relación cercana con su padre, pero que decidió cambiar eso, afirmando: “no quiero que se vaya de este mundo, sin conquistarlo”.

Reflexiones sobre su relación familiar

El cantante compartió una experiencia significativa que tuvo lugar el 25 de octubre de 1992, su cumpleaños. En ese día, se sentó en el living de su casa y, en un momento de introspección, comenzó a rezar, pidiendo a Dios que se llevara a su padre. “Estuve 10 meses como loco”, reveló Luis Jara, aludiendo a la angustia que sentía en ese periodo.

El artista también reflexionó sobre la importancia de la relación con los padres, mencionando: “Que bueno que me preguntaste de esto, porque poco lo hablo, pero toca una fibra en todos los seres humanos. La relación con nuestros padres. Yo no me quise rendir frente a su apatía y nos convertimos en amigos”. Estas palabras subrayan la complejidad de las relaciones familiares y el deseo de Luis Jara de haber tenido más tiempo con su padre.