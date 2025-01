Marianne Faithfull, musa de los Rolling Stones, fallece a los 78 años en Londres

La cantante, actriz y compositora británica, Marianne Faithfull, reconocida como la musa de Los Rolling Stones y famosa por sus relaciones con celebridades como Mick Jagger, falleció este jueves en Londres a los 78 años.

Nacida en 1946 en el barrio londinense de Hampstead, Faithfull era hija de una bailarina aristócrata astrohúngara, Eva Von Sacher-Masoch, y de un oficial de espionaje británico, Glynn Faithfull. Pasó su infancia con su madre, quien se había separado, en Reading, al oeste de Londres.

Con tan solo diecisiete años, se trasladó a la capital británica, donde comenzó a incursionar en el mundo de la música, actuando en bares durante las noches. Su carrera despegó en 1964, cuando conoció en una fiesta al mánager de los Rolling Stones, Andrew Oldham.

Su primer sencillo, la balada ‘As Tears Go By’, escrita por los Rolling, Mick Jagger y Keith Richards, la llevó al Top 10 de las listas de éxitos del Reino Unido en ese mismo año.

En 1965, Faithfull contrajo matrimonio con el profesor inglés John Dumber mientras esperaba a su primer y único hijo, Nicholas. Sin embargo, pronto se separó de él para comenzar una relación con Mick Jagger, que, aunque duró solo cuatro años, consolidó su imagen como la musa del cantante de los Rolling Stones.

La musa de los Rolling Stones

Faithfull es considerada la “musa” de los Rolling Stones, ya que inspiró canciones como ‘Let´s Spend the Night Together’ y ‘Wild Horses’. Además, coescribió con la banda la letra de ‘Sister Morphine’, que se incluyó en el álbum de los Stones ‘Sticky Fingers’ (1971).

En una entrevista con Classic Rock, Faithfull comentó: “Sé que me utilizaban como musa para esas canciones duras sobre la droga. Sabía que me estaban utilizando, pero era por una buena causa”.

Una vida marcada por la droga

El final de la década de los años 60 fue un periodo de gran éxito para Faithfull, quien también comenzó a explorar su carrera en el teatro y el cine, participando en películas como ‘La chica de la motocicleta’ (1968). Sin embargo, su adicción a las drogas la llevó a experimentar momentos difíciles.

En una entrevista con EFE en 2008, Faithfull expresó: “A la mierda los 60. Quien quiera saber de mi pasado que lea mis memorias”. Durante este tiempo, se dice que pasó unos días en prisión por posesión de drogas, tras ser arrestada en una redada junto a miembros de los Rolling, en una anécdota que se cuenta que ocurrió mientras vestía solo una alfombra de piel.

En la década de 1970, se separó de Mick Jagger y enfrentó una crisis personal que la llevó a intentar suicidarse con una sobredosis tras perder la custodia de su hijo. Posteriormente, vagabundeó por las calles de Londres y Nueva York, y buscó ayuda en una clínica de desintoxicación en Minneapolis y en Alcohólicos Anónimos.

Su regreso a la música se produjo con el álbum ‘Broken English’ (1979), que contenía un fuerte contenido político y le valió una nominación a los Premios Grammy. Este trabajo marcó el renacer de una carrera que abarcó 21 álbumes de estudio, explorando géneros como el rock, el jazz, el blues y el cabaret.

En un esfuerzo por distanciarse de la imagen dañada de la Faithfull de los años 60, escribió varias autobiografías y reanudó su carrera en el cine y el teatro, donde fue nominada al Premio Europeo de Cine a mejor actriz en 2008 por su actuación en ‘Irina Palm’.

En los últimos años, la salud de Faithfull se vio afectada por diversos problemas. En 2006, se sometió a una cirugía tras ser diagnosticada con cáncer de mama. Un año después, reveló que había estado lidiando con hepatitis durante más de una década. En 2020, contrajo Covid-19 y fue hospitalizada. Desde 2022, residía en una casa de ancianos.