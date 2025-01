Mauro Zárate revela los motivos detrás de su salida de Boca y su futuro como director técnico

Mauro Zárate, exfutbolista argentino, ha decidido poner fin a su carrera profesional y se enfocará en su nueva meta de convertirse en director técnico. A lo largo de su trayectoria, Zárate ha tenido la oportunidad de jugar en varios clubes de renombre, aunque su paso por Vélez Sarsfield y su posterior fichaje por Boca Juniors han sido temas de controversia. En particular, su salida de Vélez fue marcada por acusaciones de traición, tanto por parte del club como de su propia familia. En una reciente entrevista, Zárate compartió los motivos que lo llevaron a unirse al equipo Xeneize.

Regreso a Vélez y la decisión de unirse a Boca

Mauro Zárate regresó a Vélez Sarsfield por segunda vez durante la temporada 2018, comprometiéndose a jugar por seis meses. En ese momento, el presidente del club, Sergio Rapisarda, le solicitó que regresara para ayudar a evitar el descenso del equipo. Sin embargo, Zárate reveló que enfrentó problemas similares a los de su primera etapa en el club, ya que nunca recibió el pago correspondiente por su trabajo. Esto lo llevó a tomar la decisión de unirse a Boca Juniors tras recibir una llamada de Guillermo Barros Schelotto.

Zárate expresó su sorpresa ante la reacción de sus hermanos respecto a su decisión de cambiar de club. En sus propias palabras, comentó: “Nunca pensé que iba a tener quilombo con mis hermanos. Había hecho seis meses espectaculares, no llegaba el llamado y el pago tampoco. Nos juntamos, hablé con mis hermanos, con Nati (su esposa), con la barra de Vélez en ese momento, le comenté todo. ¿’Si vos podés cobrar’, le digo, ‘llámame y vamos mitad y mitad’. Me dolía muchísimo y, en ese momento, me sale pedirle perdón a la gente, porque había faltado a mi palabra”.

Conflictos en Boca y su salida del club

En cuanto a su salida de Boca Juniors, Zárate explicó que se debió a una discusión con el director técnico de ese entonces, Miguel Ángel Russo. El exdelantero mencionó que sus constantes lesiones fueron el principal motivo de la tensión entre él y el entrenador. Zárate no comprendía la situación de su cuerpo, lo que afectó su salud mental y, en consecuencia, su rendimiento en el equipo.

Zárate dejó Boca en la temporada 2021. En sus propias palabras, relató: “Me junto en Boca y me termino yendo de Boca por una discusión con él. Pero bueno, en algún momento lo vamos a hablar, porque yo lo aprecio muchísimo y lo quiero mucho. Salimos campeones, fue todo bueno, ahí me cuidaba, comía bien, pero me empecé a lesionar. No sabía qué era. Volvía, me volvía a lesionar. Eso me jugó una mala pasada en la cabeza. Tuve una reacción y ahí tuvimos una discusión fea y yo decido irme”.

Zárate ha tenido una carrera marcada por altibajos, pero su decisión de retirarse del fútbol profesional y su interés en convertirse en director técnico marcan un nuevo capítulo en su vida.

Su trayectoria en el fútbol argentino ha dejado una huella significativa, tanto por sus logros como por las controversias que lo rodearon.