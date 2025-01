Naya Fácil se prepara para la Gala del Pueblo mientras varios famosos declinan la invitación

Naya Fácil está ultimando los detalles para su evento, la Gala del Pueblo, que se llevará a cabo el 21 de febrero, en un espectáculo alternativo a la tradicional Gala del Festival de Viña del Mar. Este evento surge tras la decisión de no invitar a la Embajadora de Viña 2024 a la alfombra roja oficial. Aunque el lugar específico aún no ha sido anunciado, la influencer ha prometido que brindará más información en breve. A través de sus plataformas sociales, Naya expresó su agradecimiento por la positiva respuesta de los invitados, afirmando: “Quiero agradecer a los invitados por responder y apoyarme”.

Figuras confirmadas para la Gala del Pueblo

Entre los artistas y celebridades que han confirmado su asistencia se encuentran nombres destacados del entretenimiento, tales como Anita Alvarado, Karla Melo, Flor de Rap, Jennifer “Pincoya” Galvarini, Ignacia Michelson, Combo Tortuga y Claudia Schmidt, entre otros. Estos invitados representan una mezcla de artistas y personalidades influyentes que se han mostrado entusiastas por participar en este evento alternativo.

Famosos que no asistirán a la Gala del Pueblo

A pesar del interés de muchos, varios famosos han decidido no asistir a la Gala del Pueblo. El grupo ranchero Zúmbale Primo publicó un video en el que se excusaron por su ausencia, comentando: “Sabemos que hay mucha gente que te quiere. Nosotros no podemos olvidar todas las cosas lindas que has hecho por este país cuando hemos estado en crisis”.

Lista de celebridades que declinaron la invitación

Desde CHV se ha informado que un número significativo de figuras televisivas e influencers han optado por no asistir a la alfombra roja organizada por Naya Fácil. Entre los que se habrían excusado se encuentran Arte Elegante, Tati Fernández, Oliver Borner Cerda, Bombo Fica, Alanys Lagos, Diego Urrutia, Carla Jara, Vai Monroe, Amar Azul, Tía Marak y Rodrigo Gallina. Esta situación ha generado un notable interés en torno a la Gala del Pueblo, que se presenta como una alternativa a la gala oficial del festival.