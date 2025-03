Melina Notto expresa su tristeza tras filtración de su maternidad por Raquel Argandoña

Con profunda tristeza, la argentina Melina Noto ha confirmado la noticia que fue filtrada por Raquel Argandoña sobre su maternidad. Sin embargo, no se trata de la espera de su primogénito junto a Pangal Andrade, sino que la madre de Kel Calderón le ha arrebatado el derecho de ser ella quien anunciara la buena nueva.



Melina Noto expresó: “Qué pena más grande que yo no pueda contar la noticia más importante de mi vida, que una persona que ni siquiera conozco se tome estas atribuciones”. A continuación, confirmó que junto a Pangal Andrade serán padres: “Sí, con mi Pangui vamos a ser papis, y me hubiese encantado siquiera tener una foto para anunciarlo, pero no la tengo. Espero que entiendan que estos procesos son personales y que nunca más le hagan algo así a alguien. Dicho esto, estoy muy feliz de que seré mamá”.

La filtración de la noticia

La revelación de la maternidad de Melina Noto se produjo en el programa Tal Cual, donde Raquel Argandoña compartió la noticia que, según ella, “nadie sabe”. Durante la emisión, José Miguel Viñuela y Patricia Maldonado fueron testigos de la conversación en la que Argandoña afirmó: “Me contaron que Pangal Andrade va a ser papá, te lo juro, es una noticia que nadie sabe”.

Posteriormente, Raquel Argandoña reveló que había enviado un mensaje a Pangal Andrade, quien le confirmó la noticia agradeciendo su saludo. Sin embargo, no imaginó que esta información sería divulgada públicamente. “Muchas gracias Raquel”, respondió Pangal Andrade ante las supuestas sinceras felicitaciones de Argandoña, lo que ella interpretó como una confirmación de la noticia.

Reacciones en redes sociales

La filtración de la noticia generó una ola de indignación entre los cibernautas, quienes dirigieron su descontento tanto hacia Raquel Argandoña como hacia Pangal Andrade. Muchos usuarios de redes sociales expresaron su desagrado, considerando que fue Pangal quien le compartió la información a su expareja Kel Calderón durante un encuentro en la gala del Festival de Viña del Mar 2025.

Los comentarios en línea reflejaron la frustración de los seguidores de Melina Noto, quienes criticaron a Raquel Argandoña por su falta de consideración. Un usuario comentó: “Que mal intencionada la Raquel Argandoña, weón. No tienen ni fotos de las eco y esta vieja de mrd abrió el hocico; la hija también que se hace la wna y el pangal ql andar contándole a la ex sin preguntarle a su mina, cuál de los tres wnes más estúpidos”.

La situación ha puesto de manifiesto la sensibilidad que rodea el anuncio de un embarazo y la importancia de respetar la privacidad de las personas involucradas.