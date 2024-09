“La Chama” en el ojo del huracán por burlas a Michelle Carvalho y acusaciones de gordofobia

Michelle Carvalho y Alexandra Méndez rompen su amistad tras burlas. La decepción de Michelle se hace evidente en el confesionario. ¿Qué pasará ahora?

La relación de amistad entre Michelle Carvalho y Alexandra Méndez ha llegado a su fin, un hecho que ha sido ampliamente comentado en las últimas horas. Recientemente, se ha captado a “La Chama”, apodo de Méndez, burlándose del físico de la modelo brasileña. El regreso de Alexandra a la “casa más famosa del mundo” no se desarrolló como ella había anticipado, ya que Carlyn Romero e Iván Cabrera se encargaron de revelar a Michelle Carvalho lo que su supuesta amiga había estado diciendo a sus espaldas.

En este contexto, Michelle Carvalho decidió distanciarse de “La Chama”. Durante la noche de nominación, la brasileña optó por votar en contra de Alexandra Méndez, otorgándole dos votos, mientras que Manuel Napoli recibió uno. En el confesionario, Michelle expresó: “Últimamente no ha sido buena amiga, no fue 100% honesta conmigo. Siento que Manuel sí ganó una novia y yo sí perdí una amiga. Yo estoy con la consciencia tranquila de que sí fui buena amiga, buena compañera, fui leal”. Además, añadió: “No siento lo mismo de ella. No hace falta que diga nada más porque ustedes saben qué está pasando por detrás de mis espaldas. Estoy muy decepcionada, muy desilusionada y muy dolida. Si ella se acerca a pedir disculpas, ‘ok’, pero hace más de cuatro días que yo di por finalizada la relación que teníamos”.

La situación se ha intensificado en las redes sociales, donde ha circulado un video que muestra a Alexandra Méndez y Manuel Napoli riéndose de Michelle Carvalho y de su apariencia. En el clip, se observa a la modelo venezolana inflando su cara, lo que ha generado una ola de reacciones. Una usuaria en la plataforma X comentó que “La Chama” se estaba burlando de Carvalho, afirmando: “Ya quisieras tener el rostro hermoso de ella. Con todas las operaciones que tienes, quedaste igual de fea. Pídele devolución de dinero a tu cirujano”.

La publicación ha acumulado numerosos comentarios críticos hacia la modelo venezolana. Una de las usuarias expresó: “ESA ES LA ENVIDIA Y LE PICA QUE SEA UNA MUJER HERMOSA NATURAL, EN CAMBIO ELLA SE OPERÓ ENTERA Y SE SIGUE VIENDO IGUAL”, acompañando su comentario con fotografías de “La Chama” antes de someterse a procedimientos estéticos. Cabe mencionar que no es la primera vez que Alexandra Méndez y Manuel Napoli hacen comentarios sobre el cuerpo de Michelle Carvalho. Recientemente, Napoli había hecho una observación despectiva sobre la apariencia de Carvalho, sugiriendo que “Ella no tiene tu cara…”.

La situación entre las tres personalidades ha captado la atención del público, generando un debate en las redes sociales sobre la amistad, la lealtad y las críticas hacia la apariencia física.