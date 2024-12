Michelle Carvalho pide detener comparaciones con Cony Capelli: ¿qué la motiva?

Michelle Carvalho, figura destacada en el reality show Gran Hermano Chile, ha expresado su descontento en redes sociales respecto a las comparaciones constantes que se realizan entre ella y su antecesora, Cony Capelli. Esta situación se intensificó tras que una usuaria de la plataforma X hiciera una comparación entre ambas, sugiriendo que “Michu” deseaba emular a la bailarina. En respuesta a esta situación, Carvalho utilizó su canal de comunicación para distanciarse de la modelo, aunque lo hizo de manera positiva, afirmando: “Yo no tengo ningún problema con la Cony, de hecho la mejor de las ondas. Todos saben con quien es mi ‘problema’, pero ella no lo es”.

Reconocimiento a Cony Capelli

Carvalho continuó su mensaje destacando las cualidades de Capelli, mencionando: “Es encantadora y lo he dicho públicamente, y me alegro que exista un espacio para ella, porque es muy talentosa”. A pesar de su aprecio por la bailarina, Carvalho se mostró preocupada por la insistencia de algunos seguidores en crear una rivalidad entre ambas, lo que, según ella, desmerece a Capelli.

Petición a sus seguidores

La brasileña hizo un llamado a sus seguidores, pidiendo que cesen las comparaciones y la creación de rivalidades que no existen. “Yo pido, por favor, que si alguien que me sigue y me apoya, cree que poniéndome en contra de otra mujer lo está haciendo bien, frene aquello porque realmente no nos hace ningún favor”.

Reflexiones sobre la atención en redes sociales

Además, Carvalho comentó sobre la atención que recibe en sus transmisiones en vivo de TikTok, señalando: “Ahora, me parece fantástico que se conecten a mis vivos de ‘TikTok’ para darme más visualizaciones y estén tan pendientes de todo lo que digo y hago, pero lo que sí, igual enfermizo el nivel de obsesión conmigo”.

Crítica a la toxicidad en redes

Finalmente, Carvalho hizo una crítica a las personas que generan contenido tóxico en redes sociales, recordando que intentaron perjudicar a otra figura del medio, Fran Maira, y que ahora su éxito es evidente. “Recuerden personas tóxicas, intentaron destruir a Fran Maira y ahora les tapa el orto con su éxito arrollador sigan prestándonos atención porque más crece nuestro alcance”.

Este mensaje de Carvalho resalta la importancia de la solidaridad entre mujeres en el medio del espectáculo y la necesidad de evitar comparaciones que fomenten rivalidades innecesarias.