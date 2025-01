¿Es Maite Orsini la causa del quiebre entre Millaray Viera y Marcelo Díaz?

Millaray Viera ha estado en el centro de la atención mediática recientemente, tras revelarse el supuesto motivo de su ruptura con Marcelo Díaz.

Detalles de la ruptura

Según las informaciones proporcionadas por el medio “Primer Plano”, el final de la relación entre la animadora y el político se habría producido debido a la intervención de una tercera persona, identificada como Maite Orsini. Es importante recordar que Viera y Díaz mantuvieron una relación durante siete años, de la cual resultó el nacimiento de su hija, Celeste, en 2017. Además, la pareja estuvo comprometida, ya que el exministro le propuso matrimonio a Millaray en 2018, aunque la relación no prosperó y decidieron separarse en 2019.

Reacciones en el programa de farándula

En un reciente episodio del programa de CHV, se le preguntó a Millaray Viera sobre la posible implicación de Maite Orsini en su separación. La animadora respondió: “Yo no me voy a referir a ese tema. No tengo ningún interés de hablar de ese tema, la verdad”. Esta declaración ha generado aún más especulaciones sobre la situación.

Declaraciones de Julio César Rodríguez

El animador del programa, Julio César Rodríguez, aprovechó la ocasión para compartir detalles sobre la información que Millaray le habría proporcionado anteriormente. Rodríguez afirmó que había una tercera persona involucrada en el conflicto, y describió a Millaray como una víctima de la situación. “Lo voy a contar porque Millaray es una gran víctima de esto, y ella ha sido siempre muy entera en todo esto que ha pasado (…) Yo creo que está siendo perseguida por la conciencia”, comentó Rodríguez.

Además, el animador reveló que Millaray le mostró mensajes y audios de Maite Orsini, en los cuales la ex pareja de Díaz le decía que también había sido engañada por él. “Maite Orsini le decía que Marcelo Díaz la había engañado a ella también y que tanto Maite como Millaray eran víctimas de Marcelo Díaz”, expuso Rodríguez.

El animador continuó relatando que en los audios se mencionaba que Orsini y Díaz habían estado en la cama de Millaray en Tunquén, y que incluso se dieron detalles sobre relaciones que habían tenido en el Congreso.