Actores de ‘Los Venegas’ revelan su dura realidad económica: ¿mito o realidad sobre los sueldos en televisión?

Mónica Carrasco y Jorge Gajardo, reconocidos actores chilenos y recordados por su participación en la serie “Los Venegas”, compartieron en una reciente entrevista su complicada situación económica actual. En el programa “Todo va a estar bien” de Vía X, la pareja rememoró su trayectoria en la popular serie que comenzó a emitirse en 1989, donde Gajardo reveló que durante su trabajo en la producción, él y su esposa no recibían el mismo salario.



Desigualdad salarial en “Los Venegas”

Gajardo relató una experiencia que marcó su paso por la serie: “La experiencia terrible fue cuando trabajamos en ‘Los Venegas’ y a mí me pagaban más, entonces yo me molesté. Fui a hablar… y dije ‘por qué no le suben el sueldo a ella’, y me rebajaron el sueldo a mí”. Este episodio refleja las tensiones que pueden surgir en el ámbito laboral, incluso entre colegas.

Situación económica actual

Durante la conversación, el conductor Eduardo de la Iglesia les preguntó sobre su pensión, en relación a los comentarios de Gloria Benavides en un episodio anterior, donde ella mencionó que su pensión solo le permitía comprar dos medicamentos. Este comentario llevó a Carrasco y Gajardo a hablar sobre su propia situación financiera.

Mónica Carrasco explicó que el último cheque que recibió Jorge de su AFP fue de solo cinco mil pesos, lo que indica que sus fondos se habían agotado. “El último cheque fue (de) cinco lucas”, afirmó Carrasco. Es importante señalar que esta situación se presenta antes de la implementación de la pensión garantizada universal en Chile.

En cuanto a sus pensiones, Carrasco reveló que reciben pensiones de exonerados políticos, con ella recibiendo $180 mil y Jorge $220 mil. Eduardo de la Iglesia les preguntó si con esos montos podían vivir cómodamente y si tenían ahorros. La respuesta de Carrasco fue clara: “No, para nada”.

Desmitificando la percepción sobre los sueldos de los actores

Carrasco continuó explicando que, a pesar de haber ahorrado y cotizado, la situación económica sigue siendo complicada. “Nosotros ahorramos, cotizamos, todo. La casa es nuestra y tenemos un departamento que arrendamos también y con eso nos vamos arreglando, pero igual no alcanza. Por mucho que uno ahorre no eran unos sueldos así multimillonarios como para uno decir ‘tengo asegurada la jubilación’”, reflexionó.

Además, Mónica Carrasco abordó la creencia popular de que los actores de televisión reciben salarios exorbitantes. Ella fue contundente al afirmar que “es injusta la crítica, da la sensación de que todos los actores hubiéramos ganado unos sueldos estratosféricos y millonarios y no es así”.

La conversación entre Mónica Carrasco y Jorge Gajardo pone de relieve las realidades económicas que enfrentan muchos actores en Chile, desafiando la percepción común sobre sus ingresos y la seguridad financiera en la jubilación.