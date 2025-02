Myriam Hernández y Marco Antonio Solís emocionan al público con un inesperado dúo en el Movistar Arena

Myriam Hernández sorprendió a sus seguidores y al público presente en el Movistar Arena, al cantar a dúo junto al cantante mexicano Marco Antonio Solís, quien está de paso en Chile por su gira “MAS Cerca de Ti”.



Marco Antonio Solís en Chile

El pasado 1 de febrero, Marco Antonio Solís, conocido como “El Buki”, llegó a nuestro país para deleitar a cientos de fanáticos que esperaban en el Movistar Arena para disfrutar de sus clásicas canciones. El artista mexicano también fue el invitado estrella para dar inicio a la Gala Pudahuel 2025, un evento organizado por la cadena de radio del mismo nombre.

Un emotivo encuentro en el escenario

Durante la gala, la reconocida cantante chilena Myriam Hernández también estuvo presente, quien se presentará este año en el Festival de Viña del Mar. Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue cuando “El Buki” invitó a Hernández a subir al escenario para interpretar su icónica canción “Sigue sin mí”.

El intérprete mexicano expresó: “Estoy viendo aquí esta noche desde que llegué a alguien muy especial como persona en mi corazón, ¿saben quién es? Myriam Hernández”, mientras el público la ovacionaba desde sus asientos. Posteriormente, la artista chilena subió al escenario para cantar a dúo, un momento que fue registrado en las redes sociales de ambos intérpretes.

Recuerdos y amistad

Marco Antonio Solís comentó: “Muchos años de conocernos, primeramente acá en Chile, después en México, luego en Miami (…) Vamos a cantar este tema, me lo pidió Myriam”, según consigna Página 7. Por su parte, Myriam Hernández dijo: “Muy buenas noches. Te amamos, Marco Antonio. Sabes que te adoro, en el ambiente artístico siempre lo he dicho, y cada vez que me dicen ‘a quién tienes de amigo’, te nombro”.

Hernández también recordó: “Nos conocimos el año 89, hay una amistad maravillosa hasta ahora. Yo hoy vine como fan”.

Despedida y agradecimientos

En una entrevista durante el video de Solís, Myriam expresó: “Querido Marco, Chile esta noche te recibe una vez más con los brazos abiertos, así es que Dios te bendiga siempre a ti y a tu familia, te adoro, hasta siempre”.

Hernández también compartió el emotivo momento en sus redes sociales, diciendo: “Qué alegría volver a verte mi querido @marcoantoniosolis_oficial. Esto, que salió de manera improvisada, resultó ser un momento muy especial esta noche. Gracias por tu cariño y amistad durante tantos años”.

Próximas presentaciones de Marco Antonio Solís

Marco Antonio Solís también se presentará este domingo en el Movistar Arena, para luego tomar rumbo a Buenos Aires, Argentina y continuar su gira por Sudamérica.