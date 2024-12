El incómodo episodio de Nati Mandiola con el periodista Fernando Solabarrieta en televisión

La periodista Natalia Mandiola compartió su experiencia laboral en el canal Fox, donde enfrentó situaciones de machismo y una mala relación con el comentarista deportivo Fernando Solabarrieta.

El peor momento

Durante su participación en el programa Todo va a estar bien, Mandiola relató un episodio que marcó su trayectoria en el ámbito deportivo. Al ser cuestionada por el conductor Eduardo de la Iglesia sobre si había experimentado un “sin sabor en este mundo machista”, Mandiola respondió afirmativamente, mencionando que había tenido varios conflictos con compañeros que se consideraban superiores debido a su mayor experiencia en televisión.

Mandiola recordó que su peor momento ocurrió con Solabarrieta, cuando ella apenas llevaba poco tiempo en el canal. “El peor momento fue con un periodista deportivo. Yo llevaba súper poco en el canal, me levanté a hacer una mención, estaba haciendo un reemplazo en un programa que no era el mío, y me tira una talla que no me gustó, como… incómoda y no tenía confianza tampoco. Yo le contesto y me dijo ‘¿qué te creís, poto pelao?'”, relató Mandiola, evidenciando la incomodidad que sintió en esa situación.

La periodista continuó explicando que, tras ese incidente, se esfumó cualquier posibilidad de mantener una buena relación laboral con Solabarrieta, quien la hizo sentir como “la pendeja conflictiva”. Además, Mandiola comentó sobre la reacción del canal ante el incidente, indicando que solo le preguntaron qué había sucedido, pero no se tomaron medidas en contra de Solabarrieta. “No pasó nada. Él era un monstruo (televisivo) en el canal, era intocable y yo llevaba dos meses en el canal. Solabarrieta me hizo sentir muy incómoda”, concluyó Mandiola, reflejando la falta de apoyo que recibió en ese momento.