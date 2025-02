Naya Fácil cancela la Gala del pueblo y se disculpa por la polémica “lukatón” que generó reacciones en redes

El fin de semana pasado, Naya Fácil anunció la cancelación de la Gala del pueblo, un evento que no pudo llevarse a cabo debido a la falta de financiamiento. A pesar de que la influencer había iniciado una campaña para recaudar fondos a través de donaciones de sus seguidores, posteriormente se disculpó por esta iniciativa, que denominó «lukatón», al considerar que fue un error.

Detalles sobre la cancelación de la Gala del pueblo

La influencer Naya Fácil comunicó a través de sus redes sociales que la Gala del pueblo no se realizaría, argumentando que no contaba con los recursos económicos necesarios para llevar a cabo el evento. En un video, Naya Fácil expresó: “La lucatón es uno de los errores más grandes que he cometido en las redes sociales. Las lucatones son para temas importantes. Quiero reconocer públicamente mi error. Hay que juntar cosas para cosas importantes”.

Además, se disculpó con aquellos que se sintieron ofendidos por la situación, afirmando: “Quiero disculparme con las personas que se han sentido pasadas a llevar con este tema de la lucatón (…) Yo les voy a dejar un pantallazo del monto que se recaudó. Este monto se puede ir a una fundación o simplemente la devolución. Me siento muy arrepentida”.

Reacciones en redes sociales

La decisión de Naya Fácil generó diversas reacciones en las redes sociales. Uno de los comentarios más destacados provino de Sebastián Ramírez, quien se refirió a la situación de manera burlona. Antes de la cancelación del evento, Naya Fácil había decidido no contar con Ramírez como invitado debido a las críticas que había recibido de los cibernautas. En su cuenta de Instagram, Sebastián Ramírez publicó: “¿Qué les dije?, ¿Quién transfirió la Luka?”, acompañado de emojis de risa.

Posteriormente, Ramírez añadió de forma irónica: “¿Algún canal que quiera transmitir la gala de los funados?”, haciendo alusión al conflicto que había tenido con Naya Fácil días antes de la cancelación del evento.

La situación ha dejado un impacto notable en las redes, donde los seguidores de Naya Fácil y otros usuarios han expresado sus opiniones sobre la cancelación y la controversia en torno a la «lukatón».

La cancelación de la Gala del pueblo y la posterior disculpa de Naya Fácil han sido temas de conversación en diversas plataformas, reflejando la atención que generan las acciones de figuras públicas en el ámbito digital.