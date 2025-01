Naya Fácil sorprende al revelar que Tonka Tomicic le ofrecerá un vestido icónico para su Gala del Pueblo

Naya Fácil ha sorprendido a sus seguidores al anunciar que una ex animadora del Festival de Viña le ha ofrecido uno de sus trajes para que lo use en la Gala del Pueblo que organiza. A través de su cuenta de Instagram, la influencer compartió esta noticia con sus fanáticos, en la que se prepara para el evento programado para el 21 de febrero en la Ciudad Jardín. En sus historias, Naya Fácil preguntó: “¿Qué opinan ustedes si mi vestido de la Gala del Pueblo sea de una ex animadora del Festival de Viña? Un vestido icónico”.

Detalles sobre la Gala del Pueblo

La influencer comenzó a enviar las invitaciones para el evento que se llevará a cabo el mismo día, 21 de febrero. En una revelación posterior, Naya Fácil mencionó que su “hada madrina” será la reconocida Tonka Tomicic, quien le ha ofrecido donar uno de sus vestidos, eligiendo entre aquellos que ha utilizado durante su tiempo como animadora del Festival de Viña. Naya expresó su agradecimiento, diciendo: “De verdad, es muy cariñosa, se comunicó conmigo, estoy muy agradecida, ahí estamos conversando por interno”.

Invitación a Tonka Tomicic

Además, Naya Fácil compartió que la ex pareja de Parived también ha sido invitada a la Gala de Viña, que se celebrará en el Sporting Club. “Obvio que la invité, pero está invitada a la otra gala también”, comentó, mostrando una conversación que tuvo con Tonka Tomicic. En el pantallazo del chat, la ex animadora de Canal 13 le respondió: “estoy viendo si ir a la otra, no sé, estoy pensando”.