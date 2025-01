Acusaciones de abuso contra Neil Gaiman: testimonios revelan un patrón preocupante de conducta

El sitio web de cultura pop Vulture ha publicado recientemente un artículo extenso que aborda acusaciones de conducta sexual inapropiada y abuso en contra del reconocido escritor Neil Gaiman, famoso por su obra en el cómic de culto The Sandman. Este informe incluye testimonios de cuatro mujeres que ya habían sido reportadas anteriormente, cuando las acusaciones contra el autor emergieron en julio de 2024, así como dos nuevas alegaciones que han surgido desde entonces.

Detalles de las acusaciones

Entre las acusaciones se encuentra la de Scarlett Pavlovich, de 24 años, quien fue exniñera de Gaiman en Nueva Zelanda. Pavlovich lo acusa de violación y abuso sexual repetido en 2022, alegando que se llevaron a cabo actividades sexuales en presencia del hijo del escritor. Ella reportó el caso a la policía en 2023, pero la situación no avanzó en el sistema judicial.

Otra de las denunciantes es Caroline Wallner, de 54 años, quien fue exinquilina en Woodstock, Nueva York. Wallner afirma haber sido agredida sexualmente y chantajeada para mantener una relación con Gaiman durante un periodo de dos años.

Kendra Stout, de 39 años, también ha presentado su testimonio, en el que acusa a Gaiman de violarla durante un viaje en 2007, cuando ella tenía 18 años. Por su parte, Katherine Kendall, de 34 años, relata intentos fallidos de seducción por parte de Gaiman y menciona un pago posterior de $60,000 dólares destinado a terapia.

Nuevas denuncias

Entre las nuevas denuncias se encuentran dos mujeres que han optado por usar seudónimos. Una de ellas se identifica como “Brenda” y la otra como “Rachel”. Ambas describen patrones de comportamiento que son similares a las denuncias anteriores, incluyendo el hecho de que Gaiman insistía en ser llamado “amo” durante las relaciones, mostrando dinámicas de control. Un testimonio incluso menciona que el hijo pequeño de Gaiman comenzó a llamar “esclava” a una de las mujeres involucradas.

El informe también incluye descripciones de actos sexuales que han sido considerados como fuertes, donde Gaiman es señalado como alguien que cumplía sus fantasías, pero que forzaba a las mujeres a realizar actos impúdicos que no deseaban llevar a cabo. Una de las denunciantes apuntó que fue forzada a la degustación de fecas tras ser sometida a sexo anal.

Respuesta de Neil Gaiman

Tras la viralización del reportaje, Neil Gaiman publicó un blog en el que expresó su arrepentimiento por “herir sentimientos”, aunque negó cualquier abuso o actividad sexual no consensuada. En su declaración, Gaiman afirmó que algunas de las historias eran falsas o distorsionadas y aseguró que no aceptará “ser descrito como alguien que no es”.

El escritor también comentó: “Obviamente fui descuidado con los corazones y los sentimientos de las personas y eso es algo que lamento profundamente, pero no acepto que haya habido ningún abuso. Repito, nunca he tenido relaciones sexuales sin consentimiento con nadie”.

Reacción de los abogados y situación legal

Los abogados de Gaiman han negado varias de las acusaciones, calificando algunas de ellas como “falsas y deplorables”. Además, han señalado a Amanda Palmer, cantante y exesposa de Gaiman, como una influencia en las denuncias, debido a su proceso de divorcio en curso. Hasta el momento, no hay información sobre si el caso tomará nuevos rumbos en el sistema judicial, especialmente después de que la acusación de Scarlett Pavlovich fue inicialmente desestimada.

Información de apoyo

Es importante mencionar que si alguien es víctima o testigo de violencia de género, puede contactar a Carabineros al 133, a la PDI al 134, o al Fono Familia 149. Para orientación, se puede llamar al teléfono 1455, donde personal capacitado responderá dudas y guiará a las personas afectadas. Además, los Centros de la Mujer en todo el país ofrecen apoyo psicológico, social y jurídico en un entorno seguro. Como testigo, se recomienda acompañar y proteger a la víctima, respetando sus tiempos y decisiones.