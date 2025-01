Nicole revela en Rolling Stone su relación con Diddy y acusaciones de abuso y manipulación

Una mujer identificada con el seudónimo Nicole ofreció una reveladora entrevista a Rolling Stone, publicada el pasado martes 28 de enero, en la que afirmó haber mantenido una relación de cuatro años con el reconocido magnate de la música Diddy. En esta conversación, Nicole relató que su último encuentro con Diddy ocurrió en julio de 2024, momento en el cual él supuestamente “le metió dos pastillas en la boca”. Según su testimonio, las drogas la llevaron a desmayarse, y cuando recuperó la conciencia, se encontró en una habitación en desorden, rodeada de botellas vacías de aceite para bebé, toallas, comida y botellas de vino.

Nicole explicó que tras este incidente, decidió regresar a su hogar e intentar distanciarse de Diddy. Sin embargo, afirmó que él la contactó nuevamente en septiembre de 2024, pidiéndole que lo visitara en Nueva York, justo un día antes de que fuera arrestado por tráfico sexual y otros cargos. Ante esta solicitud, Nicole aseguró que se negó y posteriormente presentó una demanda anónima en la que lo acusó de agresión sexual y lesiones.

En su declaración, Nicole expresó: “La persona de la que estaba tan enamorada, a la que cuidaba como familia, me estoy dando cuenta cada día que esta persona es un monstruo”. También mencionó que había estado “inventando excusas para (él) drogándome y (agrediéndome sexualmente)… Me estoy dando cuenta de que tal vez no conocía a esta persona y solo fui manipulada”.

En la demanda, Nicole proporcionó detalles sobre la naturaleza de sus encuentros con el rapero, indicando que debía “realizar un espectáculo” para él, y que ambos consumían éxtasis juntos. Además, relató que Diddy le pedía que se “cubriera con aceite caliente para bebé”. Es relevante recordar que durante una redada realizada por las autoridades en marzo de 2024 en los complejos de Diddy, se encontró una considerable cantidad de aceite para bebé.

Nicole afirmó que el músico utilizaba este producto durante sus encuentros sexuales, y comentó a Rolling Stone que a menudo podían “usar una botella entera” en menos de cinco minutos. “Siento que el diablo que salía de él era durante estos momentos de fiesta”, declaró la mujer al medio mencionado. “Era como un interruptor. Nos estábamos divirtiendo mucho, y luego había un momento en que simplemente lo llevaba demasiado lejos con las drogas, quería exactamente lo que quería”.

Nicole también añadió que, “nunca me ha puesto las manos encima, pero sabía de lo que era capaz”. Hasta el momento, Diddy no ha hecho declaraciones públicas en respuesta a las acusaciones de Nicole, aunque en el pasado ha negado otras afirmaciones similares.