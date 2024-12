Nicole Moreno regresa a la televisión: ¿qué revelaciones traerá en Only Fama?

Esta noche, Nicole Moreno, conocida popularmente como Luli, hará su aparición en el programa Only Fama de Mega, según lo anunciado en sus redes sociales. El regreso de los programas de farándula y espectáculo en la televisión chilena ha reavivado una declaración notable que hizo la culturista chilena en el pasado, donde afirmó: “Si vuelve la farándula aquí en Chile, sorry, yo me voy del país”. En una de sus historias de Instagram, Nicole Moreno también comentó: “Si quieres saber todo de mi presente no te puedes perder Only Fama este viernes. Besos grandes. Va a estar muy fuerte”, anticipando su participación en el programa.

Detalles del programa

El nuevo episodio de Only Fama no solo será significativo por la entrevista a Luli, sino que también incluirá declaraciones recientes de Joaquín Lavín, quien es el suegro de Cathy Barriga. Estas declaraciones se producen tras la salida de la ex alcaldesa de Maipú de la cárcel de San Miguel, donde cumplía una condena, para continuar su arresto domiciliario.

Participaciones adicionales

Además, el programa de farándula contará con la presencia de Carla Ballero, quien compartirá detalles sobre las amenazas que ha recibido tras sus polémicas declaraciones en las que mencionó que “Chile es un país de mala raza”. También estará presente Roberto Nicolini, un conocido conductor de televisión, quien hablará sobre el complicado estado de salud que ha enfrentado en los últimos meses.