¿Qué ocurrió entre Oriana Marzoli y Fran Maira en un mall de Santiago?

En los últimos días, han surgido rumores sobre un altercado entre Oriana Marzoli y Fran Maira en un centro comercial del sector oriente de la capital. Según las informaciones filtradas, la ex participante de Gran Hermano, Oriana Marzoli, se encontró con Fran Maira en un restaurante, donde también se encontraban Facundo González, Gala Caldirola y su hija. Tras un saludo inicial, se habría desatado una discusión acalorada entre ambas, que incluyó gritos y acusaciones.

De acuerdo con los rumores, el conflicto habría comenzado cuando Oriana confrontó a Fran por su amistad con Pamela Díaz y por supuestamente hablar mal de ella con “La Fiera”. En respuesta a estos rumores, Fran Maira realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales, donde sus seguidores le preguntaron sobre el supuesto enfrentamiento. Durante esta transmisión, Fran expresó su descontento hacia ciertas personas, aunque no las nombró directamente, dejando entrever que se refería a Oriana Marzoli.

El modelo argentino, Facundo González, también se pronunció sobre la situación, desmintiendo la supuesta pelea entre las modelos. En su declaración, Fran Maira comentó: “No le voy a dar pantalla a gente que la verdad siento que no es nadie. No entiendo por qué idolatran tanta gente de mie…, weón. De verdad, o sea, no lo logro entender. Yo idolatro a mucha gente porque son personas que tienen un mensaje que entregar, han logrado cosas en su vida”, según lo consignado por Publimetro y rescatado por Infama.cl.

Continuó su discurso afirmando: “Son personas que inspiran, que motivan a las personas a ser mejor persona, tienen códigos, tienen valores… Yo jamás voy a andar diciendo nada de gente que vale p… porque vale p…”. Fran también expresó su confusión sobre la idolatría hacia personas que considera negativas, diciendo: “Yo por lo menos tengo como otro concepto idolatrar. Endiosan a tanta gente de mie…, agresiva, crazy (loca), mentirosa. Yo como que no entiendo mucho ahí”.

Este intercambio de declaraciones ha mantenido a los seguidores de ambas figuras en vilo, a la espera de más información sobre el estado actual de su relación.