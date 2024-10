Oriana Marzoli revela su amor por Facundo y una sorprendente decisión en el reality

Oriana Marzoli confesó que su amor por Facundo González es genuino y está dispuesta a dejar el encierro si él es eliminado del programa.

En el más reciente episodio de “¿Ganar o Servir?”, Oriana Marzoli expresó de manera clara y directa que sus sentimientos hacia Facundo González son completamente auténticos. La participante del reality show manifestó su disposición a realizar sacrificios significativos para preservar su relación con González, incluso considerando la posibilidad de abandonar el encierro antes de lo previsto.

Durante los comentarios previos a la Asamblea, conocida como el “cara a cara”, Marzoli fue contundente al afirmar que si Facundo sale de la casona, ella lo acompañará. Este pronunciamiento se produce en un contexto en el que González ha sido nominado por tercera vez en la semana, tras no lograr el triunfo en la competencia individual masculina.

En una conversación con el presentador Sergio Lagos, Facundo compartió que se siente físicamente y emocionalmente agotado. “No me siento bien todavía del todo, fue la primera vez que estoy así como débil y con bajón”, comentó el jugador, quien describió sus últimos días en el encierro como una experiencia llena de altibajos emocionales.

Ante la pregunta de Lagos sobre qué sucedería si Facundo fuera eliminado del programa, Oriana Marzoli respondió de manera categórica: “Honestamente te lo digo claro: Si se va él, me voy”. El presentador, recordando que Marzoli ya ha ganado en una competencia de telerrealidad, le cuestionó sobre su decisión de dejar todo por Facundo, a lo que ella explicó sus motivos: “Yo quiero que esté, para que te voy a mentir, se me estropea todo. El que me hace estar realmente bien ahora mismo es él”.

Sergio Lagos, insistiendo en la naturaleza de sus sentimientos, preguntó si lo que siente es amor, a lo que Marzoli respondió afirmativamente. Facundo, por su parte, también confirmó que está enamorado de Marzoli, lo que subraya la conexión emocional que ambos han desarrollado dentro del reality.