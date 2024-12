Pablo Candia lanza duras críticas a Michael Roldán por su actitud hacia la Teletón

El periodista de Zona de Estrellas, Pablo Candia, quien se unirá al próximo programa de farándula de CHV, ha realizado serias acusaciones contra su colega televisivo Michael Roldán, afirmando que este tuvo un comportamiento inapropiado respecto a la Teletón.

Acusaciones de Pablo Candia

Durante una transmisión en el programa de Zona Latina, Candia reveló que Roldán, actual integrante de Sígueme y Only Fama, expresó que la invitación que recibió para participar en una actividad de la cruzada solidaria, que tuvo lugar en noviembre, fue considerada por él como “un cacho”. Candia mencionó que esta información le fue proporcionada por miembros de la producción de la Teletón, quienes se mostraron muy molestos con Roldán por sus comentarios.

“De esto me enteré por gente de la producción de la Teletón, que está muy sentida con este caballero ‘Guaguito’. Él fue convocado para ser parte de la Teletón en un en vivo, en un espacio pequeñito que lo iba a conducir en la Quinta Vergara. Pero resulta que a la gente de Teletón le llegó la información de que para Michael Roldán, el haber participado en la Quinta Vergara, algo que quizás a cualquier rostro de la televisión le hubiese encantado por ser parte de esta cruzada tan importante, para él fue un cacho”, declaró Candia.

El periodista también indicó que Roldán habría hecho estos comentarios en su canal TV+, aunque no al aire. Candia continuó diciendo que Roldán estaba “muy ofuscado” y que había expresado: “mira el cacho que me dieron, un espacio chico, en la Quinta Vergara, perdí plata en eventos que tenía ese fin de semana”. Esta información, según Candia, llegó a oídos de la producción de la Teletón y les causó gran molestia.

Reacciones y defensa de Roldán

A pesar de las críticas de Candia, el periodista Manu González intentó defender a Roldán, pero Candia se mantuvo firme en sus afirmaciones, diciendo: “confío en mi fuente”. Además, Candia mencionó que conocía a Roldán debido a que había trabajado con él anteriormente, lo que le daba más credibilidad a su información.

Por su parte, Michael Roldán ha desmentido las acusaciones de Candia. En declaraciones recientes, Roldán afirmó: “Ni yo estoy molesto con la producción de la Fundación Teletón, ni ellos están molestos conmigo. De hecho, esa noticia me la envió una persona de la Fundación para decirme: ‘¿Todo bien? ¿Te pasó algo? ¿Estás molesto por algo?’ Y yo así como, no, ¿Qué pasó?”. Roldán también expresó su agradecimiento por la invitación a participar en la Teletón, afirmando: “Me quiero quedar con lo bonito, de la Fundación Teletón me escribieron al tiro para decirme que ellos están súper contentos, súper agradecidos de mi pega, que no tienen ningún problema conmigo, yo tampoco con ellos”, según consignó Tiempo X.