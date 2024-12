Tensión en “Palabra de Honor”: ¿Qué desató la fuerte pelea entre Faloon y Oriana?

Una intensa confrontación tuvo lugar en el más reciente episodio de “Palabra de Honor”, donde Oriana Marzoli y Facundo González discutieron sobre uno de los momentos más difíciles que enfrentó Faloon Larraguibel.

Desarrollo de la discusión

La situación se intensificó cuando la ex participante de Yingo, Faloon Larraguibel, expresó que su equipo se distrajo considerablemente debido a los gritos de Facundo durante la competencia. “Siempre molestando y minimizando a las mujeres, ya se hace muy agotador. Yo viví maltrato y por eso identifico mucho la misoginia, y él lo está ejerciendo acá”, afirmó Larraguibel, señalando la actitud de Facundo como problemática.

En respuesta a las declaraciones de Faloon, Oriana intervino de manera contundente. “No voy a permitir que a mi novio le llamen maltratador. Te lavas la boca tú y el resto. Si no tenéis la puñetera idea de lo que significa la palabra maltratador, es problema vuestro. Y tú lo sabes muy bien. ¡Lávate la boca, que mi novio no es un maltratador!”, le gritó a Faloon. Facundo añadió con una risa: “Sí sabe”, lo que provocó que la discusión se tornara aún más tensa.

Intervención de Karla Constant

A medida que la discusión entre Faloon y Oriana se intensificaba, Karla Constant tuvo que intervenir para calmar los ánimos. “Oriana, ya le di la palabra a Faloon. Perdona, si por favor si me tienes respeto, porque no terminamos nunca con la pelea, parecen niños. Estás gritando”, le dijo a la española. Además, Constant criticó a Facundo por su comportamiento durante la competencia, indicando que fue complicado para ella relatar el evento debido a sus gritos. “Fue difícil para mí relatar la competencia porque tus gritos eran muy fuertes. Y quiero saber, para entender las palabras de Faloon, por qué le gritabas a Dani y no a Andrés, por ejemplo”, cuestionó la conductora.

Justificación de Facundo

Facundo González se defendió de las acusaciones, argumentando que Faloon intentaba dejarlo en una mala posición. “Es la última vez que voy a aguantar que me digan eso. Ella no puede hablar de maltratos, los ha sufrido, y es una pena, pobrecita, pero no tengo la culpa de eso”, respondió de manera irónica.

Reacciones en redes sociales

Este episodio generó una fuerte reacción en las redes sociales, donde muchos usuarios expresaron su apoyo a Faloon, subrayando que su experiencia con la violencia intrafamiliar no debe ser tomada a la ligera. Comentarios como “Reírse de una mujer maltratada porque fue maltratada es ser MALTRATADOR” y “La Faloon nunca me ha caído bien, pero no le puedo sacar en cara la violencia intrafamiliar que vivió” reflejan la indignación de los cibernautas. Otros usuarios también señalaron que Faloon había sido salvada por su hijo en situaciones críticas, lo que añade un contexto emocional a su historia.

Los comentarios en la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter) incluyeron afirmaciones como “Le encuentro toda la razón a Faloon, Facundo, es un misógino, ese odio que le tiene a las mujeres”, evidenciando el descontento hacia Facundo y Oriana por su comportamiento durante la discusión.