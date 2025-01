Controversia en ‘Palabra de Honor’: ¿se burlan de la salud mental de Arenita y otros concursantes?

En los últimos días, un video del programa “Palabra de Honor” ha generado controversia al mostrar a varios concursantes riéndose de Natalia Rodríguez, conocida como Arenita, en relación a un intento de suicidio que sufrió en 2008. En el clip se pueden ver a Andrés Caniulef, Natu Urtubias, Faloon Larraguibel y Botota Fox burlándose sin reparos de la situación de la ex participante de Yingo.

Reacciones de Natalia Rodríguez

Tras la difusión del video, Arenita expresó su descontento a través de sus redes sociales, dirigiéndose especialmente a Faloon y Botota, pero también a Caniulef. En una ronda de preguntas en sus historias de Instagram, Natalia Rodríguez respondió a un seguidor sobre el periodista, afirmando: “Él es el que menos debería burlarse. ¿Se le olvida que también fue internado en una clínica psiquiátrica por temas de salud mental y exceso de drogas?”

Críticas a la falta de empatía

Además, Arenita criticó la falta de empatía de Caniulef, señalando que es “lamentable que su experiencia no le haya hecho desarrollar empatía”. A pesar de su formación como periodista, Natalia Rodríguez considera que esto no lo convierte en una persona educada. En sus declaraciones, añadió: “Para mí la educación no se limita únicamente a lo académico, también abarca el aprendizaje emocional, ético, cultural y social, cosa que claramente él no tiene”.