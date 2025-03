Fallece a los 62 años Pamela Bach, exesposa de David Hasselhoff, en circunstancias trágicas en Hollywood

Falleció a los 62 años Pamela Bach, conocida por su participación en El auto fantástico y Los Guardianes de la Bahía, así como por ser la exesposa del actor David Hasselhoff, con quien también trabajó en ambas series de televisión.

Según información revelada por diversos medios internacionales, su cuerpo sin vida fue encontrado en su vivienda en Hollywood.

Tal como informa el medio estadounidense TMZ, familiares de la actriz se dirigieron a su hogar tras no poder comunicarse con ella y no recibir respuesta a sus llamadas. Al llegar al lugar, se percataron de que la actriz había muerto de un disparo en la cabeza, lo que hasta el momento se trataría de un suicidio.

El personal médico también llegó al lugar, pero la atención fue inútil y solo pudieron certificar su defunción durante la jornada de este jueves 6 de marzo.

Reacciones tras la noticia

Posterior a conocerse la noticia, David Hasselhoff emitió un comunicado a través de su representante en su cuenta de X, lamentando la pérdida de su exesposa.

“Nuestra familia está profundamente entristecida por el reciente fallecimiento de Pamela Hasselhoff. Estamos agradecidos por las muestras de amor y apoyo durante este momento difícil, pero solicitamos privacidad mientras atravesamos este momento difícil”, detalla el mensaje.

Our family is deeply saddened by the recent passing of Pamela Hasselhoff. We are grateful for the outpouring of love and support during this difficult period but kindly request privacy as we grieve and navigate through this challenging time.

— David Hasselhoff (@DavidHasselhoff) March 6, 2025

Trayectoria de Pamela Bach

Pamela Bach-Hasselhoff inició su carrera de manera temprana, participando en la serie The Young and the Restless y posteriormente incursionando en el cine en 1983 con La ley de la calle.

Además, participó en diversas producciones televisivas, destacando su papel de Kaye Morgan en Los Guardianes de la Bahía, donde trabajó durante una década.

En cuanto a su historia con David Hasselhoff, esta comenzó cuando se conocieron en el set del drama criminal de los años 80 El auto fantástico. Desde entonces, estuvieron juntos hasta 2006 y de su relación nacieron dos hijas, Taylor Ann y Hayley Amber.

Divorcio y disputas legales

En 2006, David Hasselhoff solicitó el divorcio, iniciando un largo proceso legal que se extendió durante años, según detalla RPP.

La disputa por la custodia de sus hijas llevó a una primera decisión de separación, y posteriormente un juez otorgó la custodia completa a Hasselhoff. Años después, los desacuerdos continuaron, especialmente en torno a la compensación económica que Pamela debía recibir tras el divorcio.