Pamela Díaz revela su sorpresiva renuncia a Canal 13 en nuevo podcast

Durante el reciente episodio del podcast “Tomás Va a Morir”, la conductora Pamela Díaz reveló una importante decisión sobre su carrera en la televisión nacional. En medio de una conversación que abarcó varios temas, “La Fiera” compartió que había renunciado a Canal 13, una noticia que había permanecido en secreto hasta ese momento. “Yo renuncié hace una semana a Canal 13, que nadie sabe. Ellos y yo, y ahora ustedes. En serio”, afirmó Díaz, dejando claro que su decisión era definitiva.

Motivos de la renuncia

En la misma conversación, uno de los conductores del podcast le preguntó a Pamela Díaz si se arrepentía de su decisión. Ella respondió con firmeza: “No. No, me gusta el conflicto. Me gusta el momento en el que estoy viviendo ahora, y poder elegir ciertas cosas”. Esta afirmación subraya su satisfacción con la dirección que ha tomado su carrera.

Además, Pamela Díaz explicó que su decisión de dejar Canal 13 estaba relacionada con su creciente interés en su canal de YouTube. “Me gusta mucho mi canal de YouTube y no tengo tiempo para estar en un canal de las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Eso me genera angustia y mala onda”, reveló. Esta declaración pone de manifiesto su preferencia por el contenido digital y la flexibilidad que este le ofrece.

Incomodidad con el formato

La animadora también mencionó que había expresado su incomodidad con el formato de programación de Canal 13. “Se lo he dicho al canal, pero no me entienden…”, comentó, lo que indica que su relación con la cadena no era del todo satisfactoria.

En cuanto a su futuro, Pamela Díaz manifestó su entusiasmo por las plataformas digitales, afirmando: “creo que digital es muy entretenido, y necesitas tiempo. Soy una mina que le va increíble, me gusta lo que estoy haciendo, tengo ganas de hacer otras cosas, pero no me da”. Esta declaración resalta su deseo de explorar nuevas oportunidades en el ámbito digital.

Próximos proyectos

Finalmente, Pamela Díaz anunció que tiene planes de realizar un viaje para grabar un nuevo proyecto titulado “Díaz de vacaciones”. Este nuevo emprendimiento parece ser una extensión de su interés por crear contenido que resuene con su audiencia en plataformas digitales.