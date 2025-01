Pamela Díaz revive su histórica enemistad con Pancha Merino: “No hay caso que con Pancha me pueda llevar bien”

Pamela Díaz habló sobre su histórica enemistad con Pancha Merino en el programa “Oh Diosas!”, donde revivió sus diferencias con la actriz. El tema surgió durante una conversación sobre el conflicto en la familia Marocchino, que Merino había mencionado previamente en “Tal Cual”. Díaz comenzó diciendo: “Yo no entiendo, ¿No que Pancha está en un momento que está zen? Además está con Pedro (…) En general su estilo de vida está muy con las chakras alineadas. Se supone, ese es su discurso”, según lo consignado por Publimetro.

La relación entre Pamela Díaz y Pancha Merino

En este contexto, Pamela Díaz manifestó que no hay forma de que logre llevarse bien con la figura de TV+. “Ella no ha cambiado nada, a mí no me cae bien, no hay caso. No hay caso que con Pancha me pueda llevar bien. Pancha dice que yo le caigo bien, mentira”, comentó La Fiera. Además, agregó: “Encuentro que es una lengua loca, mala leche en un tiempo, después estuvo muy entretenida”.

Recuerdos de un episodio en el Festival de Viña

Pamela Díaz también recordó un episodio que vivió con Pancha Merino hace varios años durante una edición del Festival de Viña. Según relató, se encontró con Krishna Navas, amiga de Merino, y le pidió cigarros. Pancha tenía, por lo que las tres comenzaron a fumar juntas y a conversar de manera cordial. Díaz recordó: “Nos fumamos un cigarro, muy cordiales todas y muertas de las risas. Ahí me imaginé que limamos asperezas, que iba a haber un respeto, de hecho hablamos un rato”. Sin embargo, al día siguiente, Merino hizo comentarios sobre ella que Díaz no recuerda, lo que la llevó a decir: ‘ya chao, nunca más’.

Conflictos laborales en “SQP”

Finalmente, Pamela Díaz reveló que cuando trabajaron juntas en “SQP”, ambas terminaron en una pelea que culminó con Pancha llorando tras la discusión. Este episodio refleja la complejidad de la relación entre ambas figuras de la televisión chilena, marcada por tensiones y desacuerdos a lo largo de los años.