Pampita llega a Chile en medio de su separación de Roberto García Moritán. La modelo aclara su situación y se prepara para nuevos proyectos laborales.

Pampita llegó a Chile en la mañana de este martes, en medio de la controversia generada por su reciente separación de Roberto García Moritán. La modelo argentina ha estado atravesando momentos difíciles debido a la crisis matrimonial que fue anunciada hace poco más de una semana por el empresario. García Moritán declaró: “Hace un tiempo ya que Carolina y yo nos hemos separado. Fue una decisión difícil y dolorosa, como cualquier separación, pero lo hicimos con el propósito de proteger la paz y el bienestar de todos los miembros de nuestra familia”. Sin embargo, Pampita contradijo estas afirmaciones, afirmando: “Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha”.

En el ámbito profesional, Pampita no renovó su contrato con el canal estatal, ya que no contaba con proyectos que pudiera liderar. A media mañana, varios medios confirmaron que la modelo había dejado Argentina y aterrizado en Chile junto a su hija. La periodista Cecilia Gutiérrez compartió la información a través de sus historias de Instagram, indicando: “Pampita ya está en Chile. Me informan que abordó un vuelo a las 8.35 am desde Buenos Aires”.

Se generaron especulaciones sobre el motivo del viaje de Pampita, sugiriendo que podría estar relacionado con un posible allanamiento en la vivienda que comparte con García Moritán. Esto se debe a una investigación que está siendo llevada a cabo por la Justicia, que sigue de cerca al ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires. Este funcionario ha sido señalado por haber “nombrado 384 personas en seis meses con sueldos de más de 1.000.000 de pesos, sin ser estos imprescindibles y con la debida correspondencia de tareas en dicho ministerio”.

Sin embargo, el medio argentino “La Nueva” reporta que el viaje de Pampita a Chile está relacionado con motivos laborales, específicamente por una filmación. Posteriormente, la modelo tiene programado viajar a Tailandia y México para cumplir con compromisos con una reconocida cadena de resorts.