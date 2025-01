Pancho Rodríguez regresa a la televisión peruana con un nuevo desafío tras dejar “Palabra de honor”

El ex participante de reality shows, Pancho Rodríguez, ha decidido dar un giro a su carrera profesional al unirse a la nueva temporada de “Esto es Guerra”, un programa que combina retos físicos y mentales, y que en esta edición celebra su décimo tercer aniversario en un entorno militar. Esta decisión se produce tras su salida del programa “Palabra de honor”, donde su renuncia fue considerada controvertida y dejó al proyecto peruano en una situación complicada.

Un nuevo desafío profesional

En una entrevista anterior con Tiempo Muerto, Pancho Rodríguez expresó que en los últimos tiempos no se encontraba en una buena situación, afirmando que “no la estaba pasando bien”. Además, mencionó que no se sentía cómodo en el programa anterior, indicando que “me sentía agobiado y sentía que necesitaba un cambio”. A pesar de su temor a dejar la estabilidad que le ofrecía el programa, la propuesta de participar en “Ganar o Servir” lo llevó a tomar la decisión de arriesgarse.

En sus declaraciones, Rodríguez comentó: “No lo tenía en los planes de este 2025”, refiriéndose a su inesperado regreso al reality peruano. Sus asesores legales, del grupo de abogados Cornejo, afirmaron que “esta decisión fue tomada tras una profunda reflexión”.

Reencuentro con el público peruano

Durante su reencuentro con el canal América TV, Pancho Rodríguez adoptó un tono positivo, elogiando su nuevo reto profesional. Expresó: “Aún no lo asimilo mucho, de verdad no lo tenía en los planes de este 2025, pero a veces como siempre dijo ‘uno dispone pero Dios dispone’, se dieron las cosas, estoy acá y feliz de reencontrarme con tanta gente y con el público peruano que tanto amo”.

Conflicto en el set de “Esto es Guerra”

En el set de “Esto es Guerra: La recluta”, Pancho Rodríguez tuvo un enfrentamiento directo con Fabio Agostini. Durante este cara a cara, Agostini le reclamó por algunos comentarios negativos que Rodríguez había hecho sobre él mientras estaba en “Palabra de honor”. “…me pasaron varios videos donde él hablaba muy mal de mí, y no sé con qué necesidad porque no hemos coincidido en el reality, no sé por qué empezó a hablar cosas malas de mí. Si eres tan macho, ahora que me tienes de frente me gustaría que me lo dijeras en la cara”, dijo Agostini.

Por su parte, Pancho Rodríguez respondió a las acusaciones, señalando que Agostini ha estado hablando mal de él durante años, afirmando: “hace 8 años habla mal de mí y ahora te haces la víctima”.

Este nuevo capítulo en la carrera de Pancho Rodríguez marca un cambio significativo en su trayectoria en el mundo del entretenimiento, donde se enfrenta a nuevos retos y dinámicas en el competitivo ambiente de los reality shows.