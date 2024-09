Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta revelan secretos de su nueva temporada en…

La tercera temporada de “Socios por el mundo” con Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta llega este 29 de septiembre, prometiendo risas y momentos auténticos.

Después de haber tenido que interrumpir la grabación del programa debido a un trágico ataque que resultó en la muerte del guía Toni Espadas en África, el canal 13 tiene programado el estreno de la tercera temporada de “Socios por el mundo” este domingo 29 de septiembre. Este programa es protagonizado por los amigos Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta, quienes actualmente se encuentran en la fase final de grabación de nuevos episodios.

En una reciente entrevista con Publimetro.cl, tanto Saavedra como Zabaleta compartieron sus reflexiones sobre el éxito del programa. Saavedra destacó que la naturalidad que se muestra en pantalla es un factor clave, así como la capacidad de muchos espectadores para identificarse con las experiencias que se viven durante un viaje con amigos o familiares. “Hay un poco lo que nos dice la gente en la calle, que se ríen de la dupla, que conocen con nosotros, que reúnen a la familia, que prenden el televisor para verlo. Entonces, lo hemos ido construyendo junto con el público, creo yo, con la audiencia”, comentó Saavedra.

Además, Saavedra mencionó que han tomado decisiones en la producción del programa considerando lo que al público le gusta y lo que ha resonado en las temporadas anteriores. Un ejemplo que citó fue el episodio en el que interactuaron con gorilas de espalda plateada, el cual tuvo una notable sintonía. “La gente también quería reírse, pero también que entráramos en algunos mundos un poco más profundos”, agregó.

Por su parte, Jorge Zabaleta reflexionó sobre la experiencia acumulada a lo largo de tres temporadas de viajes y la convivencia constante entre ambos. Reconoció que, a pesar de sus diferencias, se complementan bien. “Cuando alguno se siente sobrepasado por alguna situación, se va a la pieza y al otro día está bien”, explicó Zabaleta.

Zabaleta también enfatizó que el programa es un reflejo de la honestidad y la autenticidad, señalando que no son expertos en viajes. “Este no es un programa de viajes, no es un programa cultural, es un programa de entretenimiento”, afirmó. Destacó que la identificación del público con sus propios viajes familiares es un aspecto importante del programa.

En cuanto a las dinámicas de viaje que se muestran, Zabaleta mencionó que las diferencias en la forma de empacar y enfrentar los viajes son naturales. “Cuando uno necesita un espacio va y se encierra en la pieza, o sea, una ducha y buenas noches. Porque de repente te agobia el calor, la humedad, que andes todo transpirado, con la mochila colgando”, comentó Saavedra, quien también subrayó que, a pesar de los momentos de tensión, nunca han tenido conflictos graves. “No nos hemos mandado nunca la mier…”, concluyó Saavedra, reafirmando la camaradería que caracteriza su relación.