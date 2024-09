Pancho Saavedra revela cómo su amigo Jorge Zabaleta le salvó la vida en un viaje inesperado

Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta regresan con “Socios por el Mundo”. Una temporada marcada por emociones y reflexiones tras la pérdida de su amigo Toni Espadas.

Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta regresarán al horario estelar de Canal 13 con el programa “Socios por el Mundo”, una temporada que se presenta como especialmente significativa para ambos animadores. Durante su travesía, que abarcó las principales ciudades de Filipinas y Australia, los amigos vivieron una experiencia extrema cuando sus vehículos fueron interceptados por desconocidos en Etiopía, lo que resultó en la trágica muerte del fotógrafo y guía turístico Toni Espadas.

A lo largo de los meses, Saavedra y Zabaleta se reencontraron con la esposa de Toni y, junto a ella, decidieron retomar el viaje que había quedado interrumpido. Saavedra expresó: “Con Jorge hemos vivido situaciones que jamás pensamos que íbamos a vivir, pero ha sido un camino que nos hizo crecer y reflexionar sobre qué es la vida. Con fuertes sentimientos y emociones, en este viaje perdimos un gran amigo de una manera terrible e inesperada”.

El animador también compartió cómo este suceso ha impactado su perspectiva de vida: “Hoy en día no le doy la misma importancia a algunas cosas, siento que mis prioridades han cambiado. Honestamente, para mí lo más importante en mi vida es la familia: mis hijos y mi esposo, y la felicidad no es el día entero, sino que son pequeños momentos, y esos pequeños momentos son los que estaré buscando”. Además, añadió que “antes me preocupaba de tonteras, como qué dirán de mí, le daba demasiada importancia a las críticas y me preocupaba mucho por eso, me ponía nervioso. Hoy no quiero dar esas batallas. En ese contexto, me gustaría decirles a las personas que disfruten y gocen la vida. Que no pierdan el tiempo, porque la vida es una y no sabemos cuándo la podemos perder”.

La amistad entre Pancho y Jorge se remonta a 2017, inicialmente forjada en el ámbito laboral, pero con el tiempo se ha fortalecido, creando lazos significativos más allá de su trabajo. Los primeros programas que realizaron juntos surgieron durante la pandemia y se llevaron a cabo de manera digital. Posteriormente, comenzaron a emitirse en las pantallas de Canal 13 con “Socios de la parrilla” y, desde 2022, con “Socios por el mundo”. En estos siete años de experiencias compartidas, la muerte de Toni Espada ha sido, sin duda, el desafío más difícil que han enfrentado, un dolor que ha fortalecido aún más su vínculo.

Saavedra también reflexionó sobre el papel crucial que Zabaleta desempeñó en ese momento crítico: “A mí Jorge me salvó la vida, y me emociona el decir esto. Cuando el ‘guatón’ agarró el volante, impidió que nosotros nos muriéramos, o que chocáramos, o que cayéramos. No sé qué nos podría haber pasado. En ese momento yo me paralicé, pero él tuvo la sangre fría de tomar ese manubrio y actuar”. Continuó diciendo: “Estamos vivos porque Jorge tuvo la destreza y estuvo con todos los sentidos puestos para lograr maniobrar ese auto y salvarnos. Si a él le hubiese pasado algo, me muero. Y yo creo que si a mí me hubiese pasado algo, él también se muere”.

En relación a la memoria de Toni, Saavedra comentó: “Nosotros nunca en la vida nos vamos a olvidar de Toni. Nos duele el alma que haya fallecido. Él tenía una filosofía de vida que también era muy rica. El compartir con él nos enseñó mucho”.

La tercera temporada de “Socios por el mundo” se estrenará este domingo 29 de septiembre en el horario estelar de Canal 13 y en sus plataformas digitales.