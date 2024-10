La fortuna de Jimin de BTS: un vistazo a su éxito y propiedades inmobiliarias exclusivas

La fortuna de Jimin, integrante de BTS, se estima en 50 millones de dólares, destacando su inversión en bienes raíces y su papel como embajador de marcas de lujo.

Park Jimin es un reconocido cantante y bailarín, famoso por su personalidad espontánea y extrovertida, así como por su generosidad y realismo. A lo largo de su carrera, ha destacado no solo por sus logros con la boyband BTS, sino también por sus éxitos en la industria del entretenimiento en general. Jimin comenzó su formación en danza contemporánea en la Busan Art High School en 2012 y continuó su educación en la Global Cyber University, donde se graduó en 2020. Además, está cursando una maestría en Publicidad y Comunicación en la Hanyang University.

La combinación de su talento y su personalidad única le ha permitido posicionarse como un referente para sus seguidores y marcas de lujo, convirtiéndose en embajador de varias de ellas. Esto ha contribuido a aumentar sus ingresos, lo que le ha permitido disfrutar de propiedades exclusivas, entre otros beneficios. Según el sitio web Celebrity Net Worth, que proporciona estimaciones sobre el patrimonio de las celebridades basadas en análisis financieros y estudios de mercado, el patrimonio neto de Jimin se estima en 50 millones de dólares, lo que equivale a aproximadamente 974,490 mil pesos.

De acuerdo con Forbes, Jimin se convirtió en embajador de Dior, una de las casas de moda de alta costura más reconocidas a nivel mundial, en 2023. Esta relación con la marca francesa refuerza su vínculo con el director artístico de la ropa, Kim Jones, quien anteriormente diseñó atuendos para la agrupación BTS. Posteriormente, la revista Elle mencionó que Jimin se convirtió en un ícono de la moda, llevando a cabo un convenio con la joyería neoyorquina Tiffany & Co. Dos años después, en 2021, Rosé de Blackpink se unió como embajadora global de la marca.

Alexandre Arnault, vicepresidente ejecutivo de producto y comunicaciones de Tiffany & Co., destacó en un comunicado de prensa que Jimin encarna “la energía, el estilo y el sentido de modernidad que personifican la marca”. En el ámbito de bienes raíces, en 2021, Jimin adquirió un inmueble en Hannam Dong, un barrio de Beverly Hills en Corea del Sur. También es propietario de una de las viviendas más caras del país, ubicada en Nine One, un complejo que ha sido destacado por Architectural Digest (AD), un medio especializado en diseño de interiores, con un precio de 5.3 millones de dólares.

Este lugar forma parte de un complejo de 9 edificios de 5 pisos, lo que proporciona la altura necesaria para apreciar el paisaje de la montaña Namsan y el río Han. Además, el vecindario cuenta con un parque exclusivo, una ruta propia de senderismo, un campo de golf, una cancha de baloncesto, una piscina y un gimnasio, satisfaciendo así las necesidades de sus habitantes, que también tienen acceso a un mercado y restaurantes. La propiedad de Jimin tiene aproximadamente 294 metros cuadrados, con superficies lisas y una paleta de colores neutros que otorgan una sensación de amplitud y luminosidad a las estancias. Los elementos de madera adquieren protagonismo, generando un contraste que otorga dinamismo a las habitaciones. Los baños están decorados en tonos blancos y grises, lo que permite que se sientan espaciosos, mientras que los ventanales ofrecen vistas privilegiadas de la naturaleza. La cocina está equipada con electrodomésticos de gama alta, asegurando la privacidad que necesita, manteniéndolo alejado de los paparazzis. AD también reportó que Jimin es dueño de departamentos en Bampo Jugong, con una cantidad de 3.6 millones de dólares. Según reportes citados por el medio, esta inversión se debe a que planea renovarlos y vender los departamentos.