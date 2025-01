Patricia Rivadeneira reflexiona sobre el impacto de su personaje en Demente y la conexión con sus fans

Patricia Rivadeneira, actriz conocida por su papel en la teleserie Demente de Mega, recordó a su personaje Flavia Betancourt, quien protagonizó un romance mediático con Javiera, interpretada por Ingrid Cruz. En una entrevista con La Firme de La Cuarta, Rivadeneira describió su papel como “memorable”, destacando que Flavia era una mujer herida que tenía reprimida su sexualidad. La trama de la teleserie, emitida en 2021, generó un gran revuelo entre la audiencia, incluso alcanzando popularidad en el extranjero.

Impacto internacional de Demente

Rivadeneira compartió una experiencia significativa que tuvo durante un viaje a China, donde una fan, la jefa de un grupo de seguidores en Asia, viajó desde Tokio a la isla de Hainan para conocerla. La fan estuvo cinco días en la isla y llegó con camisetas de Rivadeneira y fotos, todo ello motivado por su participación en Demente. La actriz expresó: “Después estudió y conoció toda mi vida, ¡pero en China! No es tan fácil la traducción de las cosas. Me sentí muy honrada y comprendí más o menos, o atisbé, el drama que viven muchas lesbianas.”

Rivadeneira también mencionó a una amiga china de 30 años que la visitó, quien es lesbiana, pero cuya madre no lo sabe. Esta amiga se va a casar el próximo año con un novio con el que no tiene relaciones sexuales, lo que refleja las diferencias culturales en torno a la sexualidad. La actriz destacó que este tipo de situaciones también se presentan en otros países, como en Centroamérica, donde muchas mujeres enfrentan soledad y angustia debido a la imposibilidad de vivir su sexualidad abiertamente.

Responsabilidad y conexión con la audiencia

Sobre el fenómeno que generó su personaje Flavia, Rivadeneira comentó que se sintió desbordada por la respuesta de la audiencia. “Cuando pasó este fenómeno, de Flavia en Demente, empecé a sentirme muy desbordada por la respuesta, y exigida, no en el sentido de que ellas me estuvieran presionando; sino que sentía que tenía una responsabilidad respecto de lo que esto despertó y lo que me contaban.” La actriz mencionó que Flavia era una mujer golpeada, lo que añadió una capa de complejidad a su interpretación.

Para manejar esta situación, Rivadeneira buscó la ayuda de Pancho Silva, periodista y actor, quien la acompañó en este proceso. Ella expresó que fue muy fuerte y hermoso recibir los testimonios y videos de gratitud de sus seguidores.

Reflexiones sobre la devoción de los fans

En la misma entrevista, Rivadeneira reflexionó sobre la diferencia en la forma en que las mujeres y los hombres son fans. Según ella, “Me di cuenta de que la forma en que las mujeres son fans es súper diferente a la que los hombres son fans: las mujeres son tiernas, reales y no están esperando nada a cambio; los hombres son nada que ver.” La actriz sugirió que los hombres deben aprender a tener devoción por las mujeres, lo que consideró un aspecto que les conviene y del que pueden aprender mucho.

Rivadeneira concluyó su reflexión señalando que la devoción es algo que los hombres no han aprendido, ya que a menudo la ven como una debilidad, cuando en realidad es una forma de amar en modo admirativo. “La admiración; no que ‘yo voy a tener algo de ti’; no, ‘te admiro y estoy admirándote’.”

Esta entrevista revela no solo la experiencia de Rivadeneira en la teleserie, sino también el impacto que su personaje tuvo en la audiencia y las complejidades de la sexualidad en diferentes culturas.