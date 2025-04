Paulina Nin habla sobre su relación con un hombre menor: “Nunca lo tomé como un colágeno”

La conductora Paulina Nin compartió su experiencia sobre su relación con un hombre más joven, en el contexto de un debate sobre la reconciliación de Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda. Durante la reciente edición del programa “Hay que decirlo”, Nin, quien actualmente tiene 64 años, reflexionó sobre su relación con un hombre que era significativamente más joven que ella, mencionando que las diferencias de edad no son un impedimento para el amor.

La experiencia de Paulina Nin

Nin comentó que su relación duró tres años y comenzó cuando ella tenía 39 años. A pesar de que su pareja era un hombre conocido, ella no vio en su relación una proyección a futuro, ya que consideraba que él era una persona más estable. En sus propias palabras, “Las diferencias de edades tampoco… Duró tres años, tiene que durar lo que dure”.

Reflexiones sobre la relación

La conductora también se refirió a la percepción que se tiene sobre las relaciones con diferencias de edad, afirmando que nunca consideró su relación como un “colágeno”. “Nunca lo tomé como un colágeno, lo encuentro feo. No comparto lo del colágeno”, expresó, dejando claro que no está de acuerdo con la idea de que las relaciones con hombres más jóvenes sean vistas de esa manera.

Contexto de la relación

Nin recordó que esta relación se desarrolló mientras ella conducía “La mañana del 13” en el año 1999, y que su pareja era uno de los panelistas del programa. Aunque se especuló que el hombre en cuestión podría ser el periodista y coach de salud Giancarlo Petaccia, Paulina decidió no revelar su identidad.

Razones para no revelar el nombre

La decisión de Nin de no mencionar el nombre de su expareja fue explicada por ella misma: “Te voy a explicar por qué no doy nombre y lo traigo a la palestra por una cosa irrisoria, compartir con los compañeros y la gente que está en la casa. Hay que tener respeto, él tiene otra familia, tiene hijos”. Además, Nin recordó que en ese tiempo, ella se sentía anulada, ya que no existía el divorcio en esa época, y su pareja era soltero.

La conversación de Paulina Nin en el programa refleja las complejidades de las relaciones con diferencias de edad y la importancia del respeto hacia las familias involucradas.