Pedro Pascal, postulado por Paramount a los Óscar por su papel en Gladiador 2

El actor chileno se destaca en su papel, dejando una huella imborrable en la secuela del clásico.

El actor chileno Pedro Pascal está iniciando su camino hacia la posibilidad de obtener un premio Óscar, según la productora de la película Gladiador 2, que lo ha postulado para los galardones de la Academia. Paramount Pictures, la compañía responsable de la producción, ha hecho pública su lista de candidatos para los premios, en la que Pascal, quien interpreta a Marcus Acacius en la película, está nominado en la categoría de “Mejor actor de reparto”.

A pesar de que Gladiador 2 aún no se ha estrenado, con su lanzamiento programado para noviembre, la productora ya ha puesto su atención en el talento de Pascal. Si el actor es nominado por la Academia, podría estar en la carrera por su primer Óscar.

En la lista de postulaciones de Paramount también se encuentran otros actores destacados como Denzel Washington y Joseph Quinn. Es importante señalar que esta no es la primera vez que Pedro Pascal se acerca a un reconocimiento internacional por su trabajo en la industria del cine y la televisión en Hollywood. En la última edición de los Premios Emmy, Pascal recibió tres nominaciones: una como Mejor Actor en una serie dramática por su interpretación de Joel Miller en “The Last of Us”, otra como Mejor Actor invitado en una serie de comedia por su participación en “Saturday Night Live”, y una tercera como Mejor Narrador por su trabajo en “Patagonia: Life on the Edge of the World”.

A pesar de sus nominaciones, en esa ocasión no logró obtener ningún premio. La lista final de nominados para los Premios Óscar se dará a conocer el 17 de enero, aunque antes de eso, Pedro Pascal deberá superar las listas cortas de nominaciones. La ceremonia de premiación está programada para el 3 de marzo.