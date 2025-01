Perla Ilich defiende su elección de calzas deportivas ante críticas en redes sociales

La exintegrante de Gran Hermano, Perla Ilich, ha respondido a las críticas que recibió en redes sociales por el uso de una prenda deportiva, específicamente unas calzas, que utilizó en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

Contexto de la controversia

El vestuario que generó controversia es un conjunto deportivo que Perla Ilich eligió para realizar un nuevo deporte. La exconcursante del reality show se ha caracterizado por su estilo distintivo, que incluye vestidos y accesorios llamativos, los cuales mantuvo durante su participación en el programa de CHV y en el anterior de Canal 13. Durante su tiempo en el reality, Ilich mencionó que, debido a su cultura gitana, existen ciertas normas de vestimenta que sigue.

Respuesta de Perla Ilich a las críticas

En respuesta a las preguntas sobre su elección de vestimenta, Perla Ilich abordó la crítica que recibió, especialmente la pregunta: “¿Por qué estás con calzas? ¿si eres gitana?”. A lo que ella contestó: “Porque soy gitana, pero también mujer y también puedo hacer ejercicios. También puedo ver la vida de otra manera sin dañar mi cultura”.

La creadora de contenido también destacó que tiene dos hijas que están creciendo y que desea que tengan la libertad de vestirse como deseen, siempre respetando sus tradiciones. En sus palabras, “también adaptándose a la modernidad y a lo que les haga sentir cómodas para los que critican”.

Reflexiones sobre sus tradiciones

En una historia de Instagram, Perla Ilich profundizó en sus razones para usar la calza deportiva, comenzando por expresar su amor por sus tradiciones. Ella afirmó: “Amo no mostrar lo que no puedo. No significa que no me pueda poner un jeans o calza para ir a algún evento o hacer ejercicio, ya que gracias a Dios la vida ha cambiado en el aspecto de hace 30 años atrás”.

A través de estas declaraciones, Perla Ilich reafirma su identidad cultural mientras también aboga por la libertad personal y la adaptación a los tiempos modernos.