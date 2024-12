Cony Capelli regresa a la televisión: ¿qué opinan de su debut en Primer Plano?

La noche de este domingo marcó el regreso de Primer Plano a las pantallas de Chilevisión, un programa de espectáculos que es animado por Julio César Rodríguez. Este reestreno contó con un panel variado, donde se destacó el regreso de Patricia Maldonado y Pamela Jiles, pero la sorpresa fue la inclusión de Cony Capelli, quien se coronó como la ganadora de la primera temporada de Gran Hermano. Desde su participación en el reality, la bailarina ha ido ganando notoriedad en los medios, apareciendo en diversos estelares y ahora asegurando su lugar en un grupo de trabajo con experiencia en televisión.

A pesar de la presencia de figuras reconocidas en el mismo estudio, la joven se sintió opacada ante las cámaras, lo que generó comentarios en las redes sociales sobre su aparente falta de relevancia en el programa. Tras la emisión de Primer Plano, Cony Capelli utilizó sus redes sociales para reflexionar sobre su debut como panelista. Aunque reconoció que su participación fue limitada en las dinámicas del programa, también afirmó que entendía que ese era su rol dentro del panel.

En sus declaraciones, Capelli expresó su satisfacción por la oportunidad de formar parte del show y elogió a sus compañeras, afirmando: “Estoy súper feliz, qué honor haber compartido panel con dos mujeres tan importantes en el mundo político y de la farándula, con carreras extensas y exitosas, para mí es un honor”. Además, reconoció la diferencia en la experiencia televisiva, indicando que esto no le molestaba, sino que, por el contrario, aceptó la oportunidad con la intención de adquirir más conocimiento. “Mi intención siempre fue ir en calidad más de aprendiz, para entender de tiempos televisivos y respetarlos y de a poco ir abriéndome lugar”, añadió la joven.

La ganadora de Gran Hermano también mencionó que su deseo de aprender del medio la llevó a adoptar un rol más observador en lugar de buscar ser la protagonista. “Mis intervenciones fueron netamente cuando se me dio el espacio y creo que así es como tenía que ser, entendiendo que no soy periodista”, aclaró. Además, destacó que ha recibido grandes oportunidades debido a su personalidad y a un talento comunicativo innato que aún no ha sido completamente desarrollado, expresando su agradecimiento por estas oportunidades con mucha humildad.

Finalmente, Cony Capelli manifestó su esperanza de que el programa haya sido disfrutado en general. Con el paso de las horas, la joven tomó con humor las críticas recibidas, bromeando: “Ayer en Primer Plano no hablé mucho, pero de que me veía regia, me veía regia”.