Cony Capelli regresa a la televisión: ¿qué opinan de su debut en Primer Plano?

Durante el pasado domingo 8 de diciembre, se llevó a cabo el reestreno de Primer Plano en Chilevisión, bajo la conducción de Julio Cesar Rodríguez, quien estuvo acompañado por un panel que generó diversas impresiones. Esta nueva edición del programa de espectáculos marcó el regreso a la farándula de Patricia Maldonado y Pamela Jiles. Una de las sorpresas más destacadas de la jornada fue la participación de Cony Capelli, quien también asumió el rol de panelista en el programa del domingo pasado. Sin embargo, la ganadora de la primera temporada de Gran Hermano recibió una serie de comentarios a través de redes sociales en relación a su desempeño en el regreso de Primer Plano a la televisión chilena.

Reacciones tras el programa

Tras la finalización del programa, Cony Capelli se pronunció sobre su debut como panelista en sus redes sociales, así como sobre las críticas que recibió por su participación. En sus declaraciones, expresó: “Qué honor haber podido compartir panel con dos mujeres tan importantes en el mundo político como de la farándula, y televisivamente hablando, con una carrera súper extensa y exitosa”. Además, reconoció que existe una diferencia en experiencia televisiva, afirmando que “es algo que a mí no me molesta, por el contrario, acepté la oportunidad porque iba a ser una donde iba a adquirir mucho conocimiento y así fue”.

Reflexiones sobre su papel en el programa

Cony Capelli continuó su reflexión sobre su participación, indicando: “Creo que mis intervenciones fueron netamente cuando se me dio el espacio y creo que así tenía que ser entendiendo que soy una persona que no soy periodista y se me han dado oportunidades maravillosas netamente por mi personalidad y por un talento innato comunicacional que no ha sido desarrollado”. A pesar de las críticas, con el paso de las horas, Capelli tomó los comentarios de manera ligera, compartiendo un mensaje que decía: “Ayer en Primer Plano no hablé mucho, pero de que me veía regia, me veía regia”.

Este reestreno de Primer Plano ha generado un amplio debate en redes sociales, donde los televidentes han expresado sus opiniones sobre el nuevo formato y los panelistas que lo integran.