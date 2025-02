Rafael Araneda se prepara para su novena vez en Viña del Mar mientras gestiona múltiples proyectos en EE.UU.

Rafael Araneda se prepara para su novena participación en el Festival de Viña del Mar, un evento que se considera el más importante de Sudamérica. A pesar de su compromiso con el festival, Araneda también mantiene una activa carrera en Estados Unidos, donde ha estado trabajando en diversos proyectos. En una reciente conversación con La Hora, el presentador compartió detalles sobre cómo logra equilibrar sus múltiples responsabilidades laborales.

Compromiso con el Festival de Viña

Al ser consultado sobre su participación en el festival, Rafael Araneda expresó su entusiasmo: “Primero, la invitación a ser parte de Viña 2025, del proyecto del Festival de Viña, ahora en la casa de Mega y junto a Bizarro, para mí es un honor, es un privilegio. Lo recibí con mucho respeto, con mucho cariño y con mucha emoción”. Esta declaración refleja la importancia que tiene para él el evento, así como su compromiso con el mismo.

Araneda también destacó que no podía rechazar una invitación de tal magnitud, afirmando que está “feliz, encantado, orgulloso de poder estar ahí acompañando a Karen Doggenweiler con un equipo que en parte conozco y que es extraordinario”. Su relación con el equipo del festival parece ser positiva, lo que contribuye a su motivación para participar.

Apoyo de sus canales de trabajo

El presentador mencionó que cuenta con el respaldo tanto de su canal como de la radio para poder asistir al festival. “Hice todo lo posible para organizarme y he contado con la buena disposición de mi equipo de producción aquí en ‘Enamorándonos’, donde ya tenemos más de mil episodios, de la compañía en la que trabajo, que es Univisión Network y que ellos entienden que el Festival de Viña del Mar es muy importante para un chileno y me dieron las facilidades para poder hacerlo”, comentó Araneda, refiriéndose a la comprensión de su empleador sobre la relevancia del festival en su carrera.

Trabajo en radio y apoyo personal

Además de su trabajo en televisión, Rafael Araneda también se desempeña en la Radio Pudahuel, donde ha recibido el mismo tipo de apoyo. “También tengo el privilegio de trabajar en la Radio Pudahuel donde desde un principio me dieron también y siempre me han dado las facilidades para poder seguir adelante con mis proyectos”, explicó. Esto indica que su entorno laboral es comprensivo y flexible, permitiéndole manejar múltiples compromisos.

Araneda también enfatizó que su éxito no es solo resultado de su esfuerzo personal, sino que se debe al apoyo de su equipo. “Son los equipos, son las personas. Yo no estoy solo, tengo un buen equipo de trabajo personal que me ayuda y que me hace la vida más fácil”, afirmó. Este reconocimiento a su equipo sugiere que valora la colaboración y el trabajo en conjunto.

Finalmente, el presentador mencionó la importancia de su familia en su vida profesional. “Tengo una familia que me acompaña y me soporta también. He podido construir afectos y confianzas y lealtades que me permiten hacer varias cosas al mismo tiempo”. Esta declaración resalta el papel fundamental que juega su círculo cercano en su capacidad para equilibrar su vida laboral y personal.