Raimundo Cerda aclara su nueva apariencia tras críticas y viralización en redes sociales

El ex chico reality Raimundo Cerda ha sido objeto de atención mediática tras ser captado en un local nocturno, donde su apariencia física generó una ola de comentarios en redes sociales. En una reciente entrevista con Página 7, Cerda abordó las críticas y aclaró su situación actual.

Reacciones a su nueva apariencia

Las imágenes de Raimundo Cerda en la fiesta se volvieron virales, lo que llevó a muchos a compararlo con el personaje de dibujos animados Calamardo. En respuesta a los comentarios sobre su aspecto, Cerda negó haberse sometido a cualquier tipo de intervención estética. En sus propias palabras, “Me dejé un poco la barba, eso probablemente hace que se me vea la cara un poco más distinta, con más proyección”, explicó.

Intervenciones médicas previas

El único procedimiento que Cerda admitió haber realizado fue una septoplastia, la cual fue necesaria debido a una lesión sufrida durante la práctica de muay thai. Detalló que “me llegó una patada en la nariz, se me formó un coágulo en el tabique. Si no me drenaba, se iba a empezar a deformar la nariz, entonces tuve que hacer ese procedimiento antes del reality Palabra de Honor”.

Además, mencionó que la situación se complicó, ya que “se me infectó, se me complicó mucho más, llegué con la cara súper hinchada al reality y eso me trajo hartas consecuencias médicas”. Cerda también reveló que, tras realizarse exámenes, se descubrió que tenía el tabique nasal desviado, lo que afectaba su función respiratoria. A pesar de estas dificultades, se mostró orgulloso de haber podido entrenar y competir en el reality.

Posibilidad de futuros retoques

En cuanto a la posibilidad de someterse a más procedimientos estéticos, Raimundo Cerda descartó esta opción por el momento. Afirmó que “siento que todavía no estoy en la edad, todavía me acompaña el colágeno”. También sugirió que sus cambios de peso, ya que actualmente pesa 92 kilos, podrían estar influyendo en su apariencia facial, haciéndola ver más delgada y diferente.

Cerda concluyó su declaración afirmando que “estoy tranquilo de las cosas que he pasado y cada uno es libre de sentirse bien con su apariencia”.

Esta situación ha puesto de relieve la presión que enfrentan los personajes públicos respecto a su imagen y cómo las percepciones pueden cambiar con el tiempo.