Rumores de paternidad de Pangal Andrade generan polémica entre Kel Calderón y su hermano Nano

La reciente revelación de Raquel Argandoña sobre la futura paternidad de Pangal Andrade y Melina Noto ha desatado una serie de rumores y controversias, especialmente en torno a la figura de Kel Calderón, quien supuestamente habría sido la fuente de la noticia para su madre. Esta situación ha generado un debate que involucra a Nano Calderón, hermano de Kel, quien ha hecho acusaciones serias en redes sociales.

Rumores sobre la paternidad de Pangal Andrade y Melina Noto

La noticia de que Pangal Andrade y Melina Noto se convertirán en padres por primera vez fue filtrada por Raquel Argandoña. Esta revelación no solo sorprendió a los seguidores de la pareja, sino que también provocó una serie de especulaciones sobre cómo se había enterado Argandoña de esta información. Se ha sugerido que Kel Calderón podría haber sido la persona que le comunicó la noticia a su madre, lo que ha llevado a una controversia pública.

Reacciones de Nano Calderón

En medio de esta polémica, Nano Calderón, de 27 años, utilizó su cuenta de Instagram para expresar su descontento. En sus publicaciones, acusó a Kel de haber sido infiel durante su relación con Pangal Andrade. Además, hizo referencia a un incidente anterior relacionado con Alejandra Álvarez, afirmando: “Por cierto, no sé para qué le cuentan algo tan personal a una mina que filtró fotos XXX de Alejandra Álvarez, sin importarle hasta los hijos de ella… dos dedos de frente”. Esta declaración ha intensificado la controversia y ha llevado a muchos a cuestionar la relación entre los involucrados.

La respuesta de Kel Calderón

Ante las acusaciones y la controversia, Kel Calderón decidió romper el silencio a través de Instagram. En su declaración, comenzó diciendo: “Solo puedo decir que me encantaría ser excluida de toda esta historia en la que no tengo nada que ver”. Continuó expresando que no considera apropiado opinar sobre relaciones ajenas, afirmando: “Considero que no me corresponde para nada opinar sobre relaciones que no son la mía, eso es lo más respetuoso. No lo he hecho nunca y no voy a empezar ahora”.

Además, Kel deseó lo mejor a Pangal Andrade en esta nueva etapa de su vida, diciendo: “Simplemente, desearle a Pangal toda la felicidad del mundo en la nueva etapa que comienza. Estoy segura de que será un tremendo padre”.

Finalmente, se refirió a su hermano, indicando: “Y sobre mi hermano, no me puedo referir respecto a lo que diga alguien con quien no tengo ningún tipo de relación hace más de 10 años y con quien espero no volver a tenerla en el futuro”.

Este intercambio de declaraciones y la controversia que ha surgido en torno a la paternidad de Pangal Andrade y Melina Noto continúan generando interés y debate en los medios de comunicación y entre los seguidores de los involucrados.