Rubí Galusky expresa su descontento en el reality: ¿conflictos con Faloon Larragibel?

Rubí Galusky fue la protagonista del reciente capítulo de “Palabra de Honor”. Tras su regreso al reality, ha manifestado ciertos desacuerdos con algunas de sus compañeras de encierro. Desde su llegada, Rubí ha estado alineada con el grupo de Faloon Larragibel, aunque ha expresado su descontento con algunos aspectos de su círculo de amistades. Todo comenzó durante una actividad de juegos que propició un encuentro entre varios de los participantes, lo que llevó a un nuevo cara a cara entre los chicos del reality.

Desacuerdos y tensiones

Durante una conversación, Rubí le comentó a Oriana: “Ay, no la soporto a esta tipa, a Faloon. Me está odiando, me odia, no sé por qué, y a ti también”. Esta declaración refleja la tensión que se ha generado entre los miembros del grupo. En respuesta a la incomodidad de Rubí, Marzolí le sugirió que si no se sentía a gusto, podría acercarse a su grupo, que se autodenomina “La Familia”. “Acá eres bien recibida”, le comentaron, lo que indica una apertura hacia Rubí por parte de este grupo.

Malas energías y conflictos personales

Por su parte, Oriana compartió que estaba experimentando un fuerte dolor de espalda, el cual atribuyó a las malas energías que, según ella, le lanza Faloon. Oriana expresó: “He discutido con mucha gente en muchos realities, y nunca he sentido lo que estoy sintiendo en éste. Mi madre me ha dicho que la encuentra mala a ella. He visto mucha maldad de verdad”. Esta afirmación sugiere que las tensiones en el grupo no solo son personales, sino que también están afectando el bienestar emocional de los participantes.