Rubí Galusky regresa a “Palabra de Honor”: ¿qué revelaciones traerá del exterior?

En un nuevo episodio de “Palabra de Honor”, Rubí Galusky regresará al reality show de Canal 13, donde compartirá detalles sobre su vida fuera del encierro. Cabe recordar que Rubí fue la primera eliminada de la competencia, tras ser nominada junto a Natu Urtubias. En el adelanto del programa, se anticipa que Rubí será recibida con entusiasmo por sus compañeros, especialmente por Andrés Caniulef, con quien se dará un piquito.

Rubí Galusky revelará que su experiencia fuera del encierro incluyó una breve estancia en una cárcel, donde comentó: “Yo sé cómo es una cárcel por dentro, estuve presa por borracha, una noche entera. Estaba re guapo el policía”. Durante su tiempo en el reality, los amigos de Rubí se enfrentaron por comida, lo que llevó a que sus compañeros intervinieran para mediar en la situación.

En esta ocasión, Rubí tendrá la oportunidad de elegir a un compañero para que sea su dupla en el programa. Ella optará por Fabio Agostini, expresando: “Porque siento que podemos hacer grandes cosas en todo aspecto: físico, emocional, (mi elección) es… Fabio”. Fabio, por su parte, comentó: “Creo que me voy a matar de la risa con Rubí, es muy graciosa y le faltó por explotar. La voy a ayudar en lo que ella necesite”.

Además, Oriana intentará reclutar a Rubí para su grupo, mencionando: “Hay dos grupos muy marcados. A mí me conoces, al resto no, y sabes que yo no busco la pelea, me llegan. Pero se han pasado tres pueblos”. Este episodio promete ser emocionante y lleno de interacciones entre los participantes.