Rubí Galusky revela su perspectiva sobre el reencuentro con Yuli Cagna

Rubí Galusky ha sido confirmada como participante en “Palabra de Honor”, un programa de telerrealidad transmitido por Canal 13. En este programa, se reencontrará con Yuli Cagna, una antigua rival de su paso por el reality “¿Volverías con tu ex?”, emitido por Mega. Este reencuentro es significativo, ya que ambas son recordadas por un incidente memorable en el que Rubí le propinó una bofetada a Yuli, un momento que marcó su trayectoria en el mundo de los realities.

Rubí Galusky, al ser consultada sobre este recordado episodio, comentó: “La cachetada fue una excusa, me aproveché que ella me estaba molestando y como llegué media borracha, le pegué porque me quería ir”. A pesar de este incidente, Rubí ha expresado que su enfoque en esta nueva experiencia es diferente. “Esta vez no haría algo así, ni con ella ni con ningún otro participante, porque ahora quiero llegar hasta el final. Quiero quedarme, aunque no necesariamente ganarlo, porque sé que no seré la mejor competidora física, pero sí quiero llegar al final”, aseguró.

En un tono más ligero, Rubí añadió: “Esta vez voy a dejar que me cacheteen, para que sean ellas las que se vayan”, lo que refleja su intención de abordar el programa con una actitud más relajada. Además, Rubí se refirió a su relación actual con Yuli Cagna, afirmando: “No tengo ningún problema con ella. Creo que lo que pasó es parte del pasado, fue parte de mi show. No tengo nada en contra de ella, pero somos muy distintas. A ella le gustan otras cosas, y no sé si nos vamos a llevar bien o mal. En todo caso, insisto, por mi parte, no tengo nada contra ella”.

En cuanto a su vida personal, Rubí Galusky ha estado viajando entre Estados Unidos, México y Chile en el tiempo que ha estado alejada de las pantallas chilenas. “He sido bien errante. Vivo con los pololos que tengo, después termino y me voy. Me crie en Estados Unidos, por lo que conozco bien allá, pero prefiero vivir en Chile. Hoy mi mamá, mi padrastro y mi hermana viven en México”, explicó.

Rubí también reflexionó sobre su crecimiento personal, indicando: “Estoy más madura y también medito. No puedo asegurar que voy a entrar más tranquila, pero sí, estoy más madura. Ya no bebo como lo hacía antes. Creo que antes era alcohólica, porque tomaba todos los días, me levantaba y me acostaba tomando cerveza. Ahora ya no es así”.