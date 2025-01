Karen Paola brilla en el Festival de Las Condes mientras su exmarido Juan Pedro genera especulaciones en redes

Karen Paola se presentó en el Festival de Las Condes, donde reunió a aproximadamente 20 mil asistentes, entre los cuales se encontraba su exmarido, Juan Pedro Verdier, quien disfrutó del espectáculo. Verdier, conocido por su participación en el programa Mekano, fue visto en un ambiente relajado durante la actuación de su exesposa, con quien comparte un hijo de 18 años, quien también estuvo presente en el evento. La aparición de Verdier en la transmisión del festival generó diversas reacciones y especulaciones en las redes sociales, donde algunos usuarios comentaron que se sentían “engañados” y que el fin de la relación era una farsa, mientras que otros interpretaron su presencia como un posible gesto romántico para intentar reconciliarse con Karen.

Reacción de Karen Paola ante la presencia de su familia

La cantante Karen Paola expresó su satisfacción al ver a su familia en el festival, comentando: “Los vi y me tranquilizó bastante porque son personas que amo y conocen mi recorrido, saben perfectamente lo que me ha costado y también a ellos les ha costado mucho sacrificio el dejarme partir muchas horas a ensayar, a trabajar en la semana y los fines de semana”. Además, añadió que era importante para ella que su familia pudiera presenciar su actuación en vivo, ya que en ocasiones anteriores solo habían podido verla a través de la televisión, como en su presentación durante el cierre de la Teletón en Viña del Mar.

Karen también mencionó: “Entonces era la primera vez que me veían haciendo un show y todavía no he podido hablar con ellos, espero que les haya gustado”.

El quiebre de la relación

Es relevante recordar que el 3 de enero, Karen Paola anunció la separación de su matrimonio con Juan Pedro Verdier. En un comunicado, la cantante afirmó: “Después de 20 años compartiendo una vida llena de amor, sueños, risas y aprendizajes, Juan Pedro y yo hemos tomado la decisión de separar nuestros caminos”. En su mensaje, Karen describió la decisión como la más difícil de su vida y solicitó respeto por el “doloroso” proceso que atraviesan junto al padre de su hijo.

A pesar de la separación, Karen enfatizó que esto no implica el fin de su amor, afirmando: “No significa en absoluto que el amor entre nosotros haya terminado; al contrario, seguimos amándonos profundamente, pero nuestras rutas a seguir son diferentes”.