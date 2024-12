Catalina Pulido revela el difícil momento de su hijo León en Canadá por bullying

En medio del dolor por la muerte de su hijo, Sasha Von Knorring, Catalina Pulido enfrenta otra preocupación relacionada con su hijo menor, León, quien ha sido víctima de bullying en Canadá, donde reside desde abril de este año. Durante su participación en el programa Podemos Hablar el pasado viernes, la actriz compartió la difícil situación que atraviesa su hijo, quien a sus 21 años ha tenido que lidiar con el acoso escolar en un nuevo entorno.

La experiencia de León en Canadá

Catalina Pulido reveló que desde que su hijo se trasladó a Canadá, ha estado enfrentando una soledad extrema. “Desde abril que se fue a Canadá, ha estado solo, solo, solo como un dedo. Tiene 21 años recién cumplidos. Se enteraron allá de que era hijo mío y en una pega le hicieron un bullying asqueroso”, expresó la intérprete.

La actriz relató que su hijo ha sido objeto de burlas, recibiendo comentarios despectivos como: “Mueve vo’ la carretilla po’ hueón cuico, ¿No que eres el hijo de la Cata Pulido?”. Estas palabras reflejan el tipo de acoso que ha tenido que soportar, lo que ha generado preocupación en su madre.

El esfuerzo y la resiliencia de León

A pesar de las dificultades, Catalina destacó la valentía y la determinación de su hijo. “Cáchate la mentalidad”, dijo, refiriéndose a la decisión de León de dejar la comodidad de su hogar para trabajar en un clima tan adverso como el de Canadá, donde las temperaturas pueden descender a 25 grados bajo cero.

“Solo, sin siquiera un pariente cerca, que a las dos semanas haya conseguido pega. Se levanta a las 3 de la mañana a trabajar, ya se compró un auto. Ese hueón es mi hijo, un hueón choro”, comentó con orgullo.

La percepción pública de Catalina Pulido

Catalina Pulido también reflexionó sobre su propia experiencia con el rechazo social, afirmando que siempre ha tratado de proteger a sus hijos de las repercusiones de ser hijos de una figura pública. “Desde chica que he tenido este tipo de (recepción) porque además yo no soy una persona muy sociable. Pero, tengo lindos valores, soy leal, soy buena amiga, soy trabajadora, tengo otras cosas”, aseguró.

La actriz mencionó que su personalidad ha generado opiniones polarizadas: “Yo creo que yo no soy de medias tintas o me amas o me odias. No me preguntes por qué, debe ser porque soy una persona directa, franca. Tampoco me lo cuestiono mucho a esta altura de mi vida, me importa muy poco”.

Este testimonio de Catalina Pulido pone de relieve no solo la lucha de su hijo contra el bullying, sino también los desafíos que enfrenta como madre en un contexto de dolor y adversidad.